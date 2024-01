Stand: 30.01.2024 10:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

UKSH Kiel und Lübeck: Warnstreik der Ärztinnen und Ärzte

Rund 2.000 Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) sind dazu aufgerufen, sich heute an einem bundesweiten Warnstreik zu beteiligen. Das betrifft die Standorte Kiel und Lübeck. Am Vormittag haben sich von dort jeweils rund 100 Beschäftigte auf den Weg nach Hannover zu einer zentralen Kundgebung aufgemacht. Laut eines Kliniksprechers wird es zu Verschiebungen von geplanten Eingriffen und Behandlungen kommen, die Notfallversorgung ist aber sichergestellt. Der Marburger Bund fordert 12,5 Prozent mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Vor Ort in Lübeck sagten Ärztinnen und Ärzte, dass vor allem Bürokratie, eine höhere Arbeitsverdichtung und damit weniger Zeit für die Patienten sowie schlecht planbare Nacht- und Wochenendschichten sie belasten würden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 10:00 Uhr

Mehrere Verkehrseinschränkungen in Kiel

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr führt ab heute in Kiel am Holsteinknoten Gehölzpflegearbeiten durch. Dafür müssen die Verbindungsrampen zwischen der B76 und B503 voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen bis kommenden Dienstag jeweils werktags zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt werden. Außerdem teilt die Stadt Kiel mit, dass ab heute auf der B76 Richtung Plön zwischen Hornheimer Weg und ehemaligem Güterbahnhof am Tonberg Bäume gefällt werden und überschüssiger Boden am Schutzstreifen abgetragen wird. Die Arbeiten sollen etwa drei Wochen dauern und montags bis freitags zwischen 9 und 15 Uhr auf der rechten Spur durchgeführt werden, so eine Sprecherin. Die B76 in Richtung Plön soll ab März bis zum Herbst saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende in Felde

In Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Wochenende in mehrere Einfamilienhäuser eingebrochen worden. Bereits am Freitag waren laut Polizei zwei Häuser betroffen. Ein weiterer Einbruch fand am Sonnabend statt. Dort hatte ein Bewohner einen Taschenlampenschein wahrgenommen, als er nach Hause kam. Als der Dieb den Mann gesehen sah, war er geflüchtet. Die Rendsburger Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Feuer im Rohbau eines Mehrfamilienhauses in Neumünster

In Neumünster hat am Montag der Rohbau eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle brach das Feuer am Abend aus, verletzt wurde dabei niemand. Wie es dazu kam, ist bislang unklar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen, so die Leitstelle. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 08:30 Uhr

Betrieb der Schleifähre Missunde verzögert sich

Der Start der neuen Schleifähre "Missunde III" zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögert sich laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mindestens bis Mitte März. Grund dafür ist, dass die Anleger den derzeit extremen Wetterverhältnissen noch nicht standhalten und nachgebessert werden müssen. Der Ausbau kostet laut Landesbetrieb knapp 100.000 Euro. Ursprünglich sollte die "Missunde III" Ende Januar oder Anfang Februar das außer Betrieb genommene Vorgänger-Modell "Missunde II" ersetzen. Diese wurde bereits Anfang Januar stillgelegt. Wer über die Schlei will, muss deshalb weiterhin bis zu 30 Kilometer Umweg einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 07:00 Uhr

