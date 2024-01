Stand: 12.01.2024 09:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauern-Proteste: Konvois sind auf dem Weg nach Kiel

Um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu demonstrieren, sind Landwirtinnen, Landwirte und ihre Unterstützer aus allen Kreisen mit Traktoren und Transportern auf den Weg nach Kiel zur zentralen Veranstaltung. Etwa 1.000 Traktoren treffen sich laut Bauernverband zunächst am Holsteinstadion. Nach Angaben von Polizeisprecherin Stephanie Lage gibt es insgesamt 16 angemeldete Konvois. Die Trecker werden sich am Vormittag im Bereich des Westrings zusammenschließen und dann eine Kolonnenfahrt durchs Stadtgebiet antreten, so Lage. Nach der Abschlusskundgebung um 13 Uhr sollen die Traktoren den Heimweg antreten. Auch Neumünster und der Kreis Rendsburg-Eckernförde sind von der Protestaktion betroffen. "Wir haben Sammelpunkte in Eckernförde, in Tietjen, in Wasbek und in Wiemersdorf (Kreis Segeberg)", sagt Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Polizei nimmt Mann nach Drogenrazzia in Kiel fest

Bei einer Drogenrazzia in Kiel hat die Polizei einen 37-Jährigen festgenommen. Wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte, durchsuchten rund 50 Polizisten am Mittwoch fünf Wohnungen in Gaarden, Mettenhof und Friedrichsort. Sie fanden 350 Gramm Marihuana und 100 Gramm Kokain, außerdem Bargeld, Messer und eine Schreckschusswaffe. Ein Amtsrichter erließ mittlerweile einen Haftbefehl gegen den 37-Jährigen, gegen vier weitere Tatverdächtige werde ermittelt, so die Polizeisprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 16:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

