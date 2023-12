Stand: 29.12.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Erixx Holstein: Verbesserung auf der Strecke Kiel - Lübeck

Zwischen Kiel und Lübeck sollen die Regionalzüge der Linien RE 83 und RB 84 ab dem 8. Januar wieder im vorgesehenen Halbstunden-Takt fahren. Das sei eine gute Nachricht für tausende Pendlerinnen und Pendler zum Jahresanfang, sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). In den Wochen vor Weihnachten hatte es massive Probleme mit den neuen Akku-Zügen der Firma Stadler gegeben, weshalb jede zweite Verbindung gestrichen wurde. Laut Erixx seien nun genügend betriebsbereite Fahrzeuge da. Auf der Strecke Kiel Hauptbahnhof nach Kiel Oppendorf fahren weiterhin nur Busse. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Kieler Seehafen zieht positive Bilanz für 2023

Der Seehafen in Kiel zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2023. Mit einer Million Passagieren ist der Seehafen einer der größten Kreuzfahrthäfen in Nordeuropa. Gerade in den Wintermonaten nimmt das Kreuzfahrtgeschäft laut Port of Kiel zu. Für das kommende Jahr rechnet der Hafen mit weiter steigenden Passagierzahlen. Heute Vormittag legt das letzte Kreuzfahrtschiff für dieses Jahr an: die 236 Meter lange "Spirit of Discovery". Anfang November war das Schiff vor Frankreich in einen schweren Sturm geraten. 100 Passagiere wurden dabei laut Unternehmen Saga Cruises verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Landwirte demonstrieren mit Trecker-Konvoi in Kiel

In Kiel sind am Donnerstagabend etwa 50 Trecker durch die Innenstadt gerollt. Nach Angaben der Polizei ist es dabei zu keinen größeren Behinderungen gekommen. Die Landwirte demonstrierten mit dem Konvoi gegen die vom Bund geplanten Streichungen von Agrar-Subventionen. Viele wollen das nicht hinnehmen und protestieren seit Tagen: Vor einer Woche etwa rollten 450 Trecker in einem Protestzug durch Ostholstein und Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Feuerwehr warnt vor illegalen Feuerwerkskörpern

In den Städten und Gemeinden in der Region gibt es keine generellen Böllerverbote. In Kiel hatte die Ratsversammlung drüber diskutiert, aber abgelehnt. Wie auch in Neumünster sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde gelten die gesetzlichen Einschränkungen: Etwa in der Nähe von Reetdachhäusern oder Krankenhäusern ist Feuerwerk verboten. Karsten Reeder von der Feuerwehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde warnt vor illegalen Knallern, "weil die im Bereich Sprengstoff sind und mit Silvesterfeuerwerk gar nichts zu tun haben". Besondere Vorsicht sei auch wegen der erwarteten Wetterlage mit Wind und Sturmböen geboten. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

