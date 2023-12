Stand: 07.12.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ausstellung "Lieblingsstücke" in Flensburg

Auf dem Museumsberg in Flensburg sind ab sofort zwölf Gemälde prominenter Maler ausgestellt, die eigentlich zur Kunsthalle in Kiel gehören. Wegen der Umbauarbeiten der Kunsthalle bleiben die Bilder voraussichtlich bis Ende 2026 in Flensburg. Dazu zählen Werke unter anderem von Malergrößen wie Emil Nolde und Johann Clausen Dahl. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

THW Kiel geht in die Winterpause

Handball Rekordmeister THW Kiel geht nach dem 26:25-Heimsieg am Donnerstagabend über Kolstad Handball aus Norwegen als Tabellenführer in die Winterpause der Champions League. Der nächste Spieltag der Königsklasse wird dann im Februar 2024 nach der Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Förderpreis Handwerk für zwei Betriebe aus der Region

In Kiel wird heute Abend der Förderpreis Handwerk der Volksbanken Raiffeisenbanken vergeben. Nominiert sind drei Betriebe aus Schleswig Holstein - darunter auch das E-Bike-Zentrum Allrid-E aus Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und die Kieler Konditorei Vanillerie. Insgesamt gehen Preisgelder in Höhe von 15.000 Euro an die Gewinnerbetriebe. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Rentnerin

Die Polizei Kiel bittet um Mithilfe: Am Sonnabend ist eine gehhbehinderte Rentnerin in der Straße Kleiner Kuhberg überfallen worden. Die Frau war Richtung Exerzierplatz unterwegs. Einer der Täter soll ihr den Gehstock weggetreten haben, woraufhin die Frau stürzte. Ein weiterer Täter soll ihr dann ihren Rucksack entrissen haben. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

"Bad Bevensen" kehrt nach Kiel zurück

In Kiel wird heute das Minenjagdboot "Bad Bevensen" erwartet. Gegen 10 Uhr soll es in seinen Heimathafen einlaufen. In den vergangenen Monaten stellte das fast 30 Jahre alte Boot in der Nord- und Ostsee den deutschen Beitrag in einem der ständigen Minenabwehrverbände der NATO. Dabei hat sie fast 10.000 Seemeilen zurückgelegt und acht alte Seeminen beseitigt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

Glätteunfall auf der A21 bei Nettelsee

In der vergangenen Nacht war es wieder glatt auf den Straßen. Bei Nettelsee (Kreis Plön) hat es beim Übergang der Bundesstraße auf die A21 einen Unfall gegeben. Dort ist ein Lkw mit einem Anhänger gegen die Leitplanke gerutscht, dabei sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Für die Bergung musste die B404 ab Warnau bis Nettelsee gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2023 08:30 Uhr

