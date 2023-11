Stand: 24.11.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Razzien wegen Missbrauchsabbildungen von Kindern

Die KielerKriminalpolizei und Staatsanwaltschaft führten am Donnerstag 16 Durchsuchungen in Kiel und Neumünster sowie den Kreisen Segeberg und Rendsburg-Eckernförde durch und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Hintergrund des Einsatzes sind Verfahren wegen des Verdachts des Besitzes und des Verbreitens von Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Zu Festnahmen kam es nicht. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamtinnen und Beamten eine Vielzahl von Datenträgern sicher, die nun weiter ausgewertet werden müssen. Hierbei wird auch geprüft, ob und an welche anderen Personen das inkriminierte Material möglicherweise weiterverbreitet wurde. Die Auswertung wird aufgrund der Datenmengen eine erhebliche Zeit in Anspruch nehmen, so dass noch nicht gesagt werden kann, wann die Auswertungen abgeschlossen sein werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Erneut Warnstreiks am UKSH am Freitag

Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zum Warnstreik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) aufgerufen. Demnach sollen die Mitarbeitenden in Kiel und in Lübeck heute ihre Arbeit niederlegen. Der Warnstreik startet zu Schichtbeginn und soll den ganzen Tag dauern. Die Gewerkschaft erklärte, dass die Notfallversorgung gesichert sei. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder hält die Forderungen der Gewerkschaft für zu hoch und nicht leistbar. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Freigabe der Holtenauer Hochbrücke verzögert sich

Der schwere Ostseesturm von Mitte Oktober wirkt sich jetzt auch auf die komplette Freigabe der Holtenauer Hochbrücke aus. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau verzögert sie sich wegen des Sturms um eine Woche. Demnach werden die Stahlbauarbeiten erst Mitte kommender Woche fertig sein. Danach soll die Brücke einen Rostschutz bekommen und wieder komplett für den Verkehr geöffnet werden. Vor fast genau einem Jahr krachte ein Schiff gegen die Brücken und beschädigte diese schwer. Seitdem können Autofahrer nur eingeschränkt die Brücke nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Rutschgefahr: ADFC fordert häufigere Reinigung von Radwegen im Herbst

Die Vertretung der Radfahrer in Schleswig-Holstein, der ADFC mit Sitz in Kiel, fordert, dass sich die Kommunen im Land in der Herbstzeit verstärkt auch um die Radwege kümmern. Denn die Blätter können Radwege in Rutschbahnen verwandeln, erhöhen also das Unfallrisiko. Mit Blick darauf, dass immer mehr Leute auf das Fahrrad umsteigen sollen, sollten sich die Kommunen nun auch einen verlässlichen Räumdienst dafür bereithalten, sagt ADFC-Landeschef Jan Voß. Insbesondere werde auf Nebenrouten oder auch in Vororten oft nur einmal die Woche gereinigt. Für einen Fahrradfahrenden sei das gefährlich, so Voß. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

