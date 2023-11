Stand: 14.11.2023 11:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B203 zwischen Kappeln und Eckernförde gesperrt

Die B203 ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde zwischen Vogelsang-Grünholz und Fellholz gesperrt. Laut Polizei ist dort in der vergangenen Nacht ein Schwertransporter von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug hatte gedroht, in einen Graben zu rutschen, sei aber inzwischen gesichert. Der Transporter solle nun mit einem Kran zurück auf die Straße gezogen werden, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus, um ausgelaufene Hydraulikflüssigkeit aufzunehmen. Der Abschnitt soll noch mindestens bis zum Mittag gesperrt bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 11:00 Uhr

Drogenproblematik im Kieler Stadtteil Gaarden

Sozialarbeiter im Kieler Stadtteil Gaarden schlagen Alarm - es werde dort mittlerweile immer mehr Crack auf der Straße konsumiert. Gründe dafür seien die zunehmende Obdachlosigkeit und fehlende Infrastruktur, so die Sozialarbeiter. Die Situation vor Ort beschäftigt Anwohner und Politik. Die Sozialarbeiter wünschen sich eine bessere Infrastruktur für Abhängige direkt vor Ort, denn viele Einrichtungen seien auf der anderen Fördeseite und somit schlecht erreichbar. Zur Lage in Gaarden will Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zeitnah mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Nobiskrug: Tag eins nach rundem Tisch in Kiel

Nach dem runden Tisch am Montag in Kiel geht in den Werften Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Flensburger FSG der Betrieb weiter. Nachdem Treffen mit Vertretern von Land, Bund und Gewerkschaft sprach Investor Lars Windhorst von "klaren und konkreten Perspektiven" seitens des Bundes und des Landes. Außerdem wolle sein Unternehmen beide Standorte weiterentwickeln. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) lobte das Engagement von Windhorst. Nun gehe es um eine echte Zukunftsperspektive. Die Werften könnten von Offshore-Aufträgen profitieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Zehn-Punkte-Plan gegen Antisemitismus im Landtag

Im Kampf gegen Antisemitismus haben sich alle im Kieler Landtag vertretenen Fraktionen auf einen Zehn-Punkte-Plan für jüdisches Leben verständigt. Im Mittelpunkt steht dabei der Bildungsbereich. Nur wenn Menschen lernen, antisemitische Narrative zu erkennen, könne eine Verbreitung von Antisemitismus gestoppt werden, heißt es in dem Antrag. Im Schulgesetz soll demnach der Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Bildungsziel verankert werden. Außerdem solle gegen die Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut vorgegangen werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 07:00 Uhr

