Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiels Bürgermeister Ulf Kämpfer will Drogenproblem in im Stadtteil Gaarden lösen

In Kiel-Gaarden macht laut Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die sich ausbreitende Drogenszene immer größere Probleme. In der Folge komme es in dem Stadtteil auch vermehrt zu Wohnungs- und Fahrzeugeinbrüchen sowie zu Überfällen. Hintergrund sei eine Crackwelle, mit der es mehrere deutsche Großstädte zu tun hätten. "Neu ist, dass durch Crackkonsum eine andere Aggressivität der Konsumenten zu Tage tritt und dass die Verelendung schneller ist", so Kämpfer. Er wolle deshalb zeitnah mit der Polizei und Bündnispartnern an einer Lösung arbeiten, und sich dafür mit der Landesregierung treffen.

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Hassee

In der Nacht auf Freitag hat es im Kieler Stadtteil Hassee in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten laut Feuerwehr verhindern, dass sich der Brand in der Gärtnerstraße weiter ausbreitet. Zwischenzeitlich mussten 14 Menschen das Gebäude verlassen. Eine Person kam ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.

Angelschnüre über Fahrradstraße gespannt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem in Kiel mindestens sechs Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Veloroute 10 in gespannte Angelschnüre gefahren sind oder rechtzeitig bremsen konnten, sucht die Polizei weiter nach einem Täter. Eine Person wurde bei einem Sturz verletzt. Sie konnte jedoch eine Person mit schwarzer Jacke und Kapuze erkennen. Wer Hinweise zu dem Fall hat, soll sich bei der Polizei in Kiel melden.

Handball: THW Kiel verliert gegen Hannover

Nächster Tiefschlag für Handball-Rekordmeister THW Kiel: Die "Zebras" haben am Donnerstagabend bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 33:36 (17:20) verloren. Der THW hat damit neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin.

