Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

A7-Sperrung ab heute Abend

Die Autobahn 7 wird ab heute Abend 21 Uhr bis Montag früh zwischen Bordesholm und Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Norden voll gesperrt. Hintergrund ist der Neubau der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal und der sechsspurige Ausbau der A7. Damit während der Bauzeit die alte Brücke genutzt werden kann, muss deren Fahrbahn laut Autobahn GmbH jetzt saniert werden. Die Anschlussstellen Bordesholm und Warder sowie die Auffahrt am Autobahnkreuz Rendsburg in Richtung Norden werden bereits ab 20 Uhr heute Abend gesperrt.

Zugausfälle zwischen Hamburg und Kiel

Zwischen Kiel, Neumünster und Hamburg fallen nach Angaben der Deutschen Bahn in den kommenden Tagen mehrere Züge aus. Betroffen sind die Linien RE7 und RE70. Es fahren Busse bis Elmshorn und Wrist oder Pinneberg. Die Bahn weißt außerdem daraufhin, dass es aufgrund von Bauarbeiten zwischen Elmshorn und Wrist derzeit zu Verspätungen von bis zu 35 Minuten in beide Richtungen kommt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:00 Uhr

