A7 Richtung Norden nach Wochenend-Sperrung wieder frei Stand: 06.11.2023 10:17 Uhr Die A7 zwischen Bordesholm und Büdelsdorf Richtung Norden wurde nach der Sperrung am Wochenende früher freigegeben als geplant. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Montagmorgen mit.

Autofahrerinnen und Autofahrer konnten die Strecke drei Stunden eher wieder befahren. Eigentlich war fünf Uhr am Morgen geplant - die Fahrbahn war aber schon um zwei Uhr frei. Insgesamt war die A7 Richtung Flensburg damit für 53 Stunden gesperrt. Am Wochenende erneuerte die Autobahn GmbH des Bundes den Straßenbelag der Rader Hochbrücke. Die Sanierung steht im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Brücke, auf der in Zukunft der Verkehr fließen soll.

Damit Autofahrerinnen und Autofahrer die bestehende Brücke derzeit weiter nutzen können, musste die Fahrbahn am Wochenende saniert werden, so die Autobahn GmbH des Bundes in einer Mitteilung. Zudem wurden auf der Strecke an drei Brückenbauwerken die Übergangskonstruktionen erneuert.

Überfahrt der A23 zur A7 auch gesperrt

Über das Wochenende wurde auch die Überfahrt der A23 zur A7 in Südholstein gesperrt. Wer nach Süden - also Richtung Hamburg - fahren wollte, wurde über Eidelstedt und Stellingen umgeleitet. Auf der Verbindungsrampe sollte Flüsterasphalt aufgetragen werden. Diese Arbeiten wurden wie geplant am Montagmorgen um 5 Uhr beendet.

