Schwerer Unfall in Kiel: Ermittlungen kommen voran Stand: 03.11.2023 13:16 Uhr Nach dem tödlichen Angriff auf eine 17-Jährige und dem schweren Verkehrsunfall vor zwei Wochen hat die Polizei weitere Informationen bekannt gegeben. Beim Täter soll es sich um den Ex-Freund handeln.

Die Polizei hat neue Informationen zu dem schweren Verkehrsunfall vor zwei Wochen am Stresemannplatz in Kiel und dem tödlichen Angriff auf eine 17-Jährige bekanntgegeben. Nach Angaben der Beamten kam es vor dem Unfall zu einem Streit zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem späteren Opfer. Beide führten bis wenige Tage vor der Tat eine Beziehung.

Nach dem Streit verließ die 17-Jährige die Wohnung und floh in das Auto eines Bekannten, der vor dem Haus in Kiel-Gaarden geparkt hatte. Der Tatverdächtige soll dann den Fahrer des Wagens genötigt haben auszusteigen und fuhr anschließend gegen den Willen der jungen Frau mit dem Auto los. Am Stresemannplatz kam es dann zu dem schweren Unfall.

Täter bestreitet Tötungsabsicht

Inzwischen gab der Tatverdächtige zu, dass er für den Messerstich im Auto verantwortlich ist. Nach eigener Aussage wollte er seine Ex-Freundin aber nicht töten. Bei dem Autounfall am Stresemannplatz, vor dem neuen Rathaus, wurden auch zwei in einem anderen Auto sitzende Männer leicht verletzt.

