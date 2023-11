Stand: 02.11.2023 11:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ostsee-Sturmflut: Kreis Rendsburg-Eckernförder beantwortet weiter Fragen

Nachdem am Mittwoch im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Kreishaus in Rendsburg Experten Fragen der Bevölkerung zur Ostsee-Sturmflut beantwortet haben, gibt es weiterhin die Möglichkeit, über eine E-Mail-Adresse und die Homepage des Kreises Fragen loszuwerden. Kommunen, Verwaltungen, Verbraucherschutz, Küstenschutz und Abfallentsorgung waren am Mittwoch für die Bevölkerung im Chat zu erreichen. Laut Verwaltung waren zeitweise bis zu 200 Menschen online. Nicht alle Fragen hätten detailliert beantwortet werden können, so der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Rolf-Oliver Schwemer (parteilos). | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

Land und Kommunen planen Wiederaufbaufonds nach Sturmflut

Knapp zwei Wochen nach der Ostsee-Sturmflut haben sich Land und Kommunen in Kiel auf einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds verständigt, dessen Kosten beide etwa zur Hälfte tragen wollen. Der Fonds soll die gesamte Schadenssumme von etwa 200 Millionen Euro decken. Allerdings hofft Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), dass der Bund 100 Millionen Euro übernehmen wird. Dazu sei man mit dem Kanzleramt im Gespräch. Darüber hinaus soll es für bereits angelaufene Maßnahmen des Küstenschutzes eine rückwirkende Kostenübernahme geben. Die Kommunalvertreter zeigten sich nach den Gesprächen zufrieden mit der Einigung. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:30 Uhr

Neue Sortieranlage im Paketzentrum Neumünster

Im Paketzentrum Neumünster können jetzt mehr Sendungen sortiert werden. DHL Deutsche Post hat eine neue Sortieranlage in Betrieb genommen, die kleine und mittelgroße Pakete verteilt. Statt bisher 32.000 Sendungen können nun 46.000 Stück pro Stunde bearbeitet werden, so das Unternehmen. Außerdem sind 35 neue Arbeitsplätze entstanden. Durch das Paketzentrum in Neumünster laufen fast alle DHL Sendungen für Schleswig Holstein. Im vergangenen Jahr waren es fast 97 Millionen Stück. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Holstein Kiel verliert im Pokal gegen Magdeburg

Holstein Kiel ist am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitliga-Konkurrent Magdeburg ausgeschieden. Nachdem es nach der regulären Spielzeit 2:2 und nach der Nachspielzeit 3:3 gestanden hatte, fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Das endete knapp mit 3:4. | NDR Schleswig-Holstein 02.11.2023 08:00 Uhr

