Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Marine testet Vier-Tage-Woche

Bei der Marine in Kiel laufen seit diesem Monat zwei bundesweit einmalige Pilotprojekte: Zum einen wurde eine Vier-Tage-Woche während der Liegezeiten im Hafen eingeführt. Damit sollen laut Marine die Überstunden abgebaut werden, die von den Soldaten während der Zeit auf See gesammelt werden. Außerdem dürfen die Soldaten erstmals seit 2016 wieder an Bord der Schiffe übernachten. Die Marine hofft nach eigenen Angaben, durch die beiden Pilotprojekte attraktiver zu werden. Beide Projekte laufen bis März. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

Land verlängert Bäderregelung für Tourismusorte

Die Bäderregelung in Schleswig-Holstein wird bis Mitte Dezember 2028 verlängert. Dies hat Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montag bekannt gegeben. Damit dürfen auch in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Zukunft während der Saison die Geschäfte an Sonn- und Feiertagen für sechs Stunden öffnen. Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, sagte: "Das ist eine sehr wichtige Entscheidung, weil wir als Kurort für sowohl die Einheimischen als auch die Umgebenen, als auch für Touristen ein wichtiger Anlaufpunkt sind was die Erholung betrifft." | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

A7: Zeugen nach Steinwurf gesucht

Nach einem Steinwurf auf ein Auto auf der A7 sucht die Polizei Neumünster nun Zeugen. Den Angaben zu Folge wurde bereits am Sonntagmittag der Pkw eines 55-Jährigen und seiner 45-jährigen Beifahrerin getroffen, nachdem sie unter der Brücke an der Anschlussstelle Neumünster Nord gefahren waren. Beide Insassen des Autos blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:00 Uhr

