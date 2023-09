Stand: 27.09.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Theodor-Heuss-Ring wieder frei

Die Großbaustelle auf der B76, der Theodor-Heuss-Ring in Kiel, ist wieder frei. Die Arbeiten sind größtenteils beendet, gleiches gilt für den Ostring. In der vergangenen Nacht wurden die letzten Absperrungen abgebaut, so Peter Bender, Tiefbauamtsleiter der Stadt Kiel. "Ganz ist die Baumaßnahme noch nicht fertig. Wir haben noch ein langes Wochenende vor uns, wo der letzte Abschnitt der B76 dann am ersten Ferienwochenende saniert werden muss." Dabei handelt es sich um den Bereich zwischen Friesenbrücke und dem Barkauer Kreuz. Am Wochenende rund um den 14. Oktober wird noch ein letztes Teilstück der B76 asphaltiert. Außerdem gibt es laut Stadt Kiel noch ein paar nächtliche Sperrungen, da Schutzwände abgebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Entführung in Rendsburg beschäftigt den Innen- und Rechtsausschuss

Über die Entführung einer 29-jährigen Frau aus Rendsburg wird heute im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags gesprochen. Die Landesregierung soll über die Geiselnahme der Rendsburgerin berichten. Die Frau wurde vor zwei Wochen auf dem MFG5-Gelände in Kiel festgehalten und von Spezialkräften der Polizei befreit. Ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er soll die Frau bereits im April mit einem Cricket-Schläger verletzt haben. Zudem soll er sie vergewaltigt haben. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Neue Gebäude an der Kieler Universität werden eröffnet

Zum Beginn des neuen Semesters werden heute an der Technischen Fakultät der Universität Kiel zwei neue Gebäude eröffnet. In einem der Gebäude sind Hörsäle, eine Bibliothek und eine Cafeteria untergebracht, so ein Sprecher der Christian-Albrechts-Universität (CAU). Das Gebäude soll außerdem den angrenzenden Stadtteil Gaarden besser mit dem Uni-Campus am Ostufer verbinden. Im zweiten Gebäude ist ein Zentrum für vernetzte Sensorsysteme. In diesem sollen laut CAU international renommierte Arbeitsgruppen forschen. Die gesamten Baumaßnahmen auf dem Campus am Ostufer haben knapp 63 Millionen Euro gekostet. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

