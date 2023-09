Stand: 22.09.2023 09:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Gründung der Stadiongesellschaft in Kiel beschlossen

Kiel benötigt ein neues Fußballstadion für den Verein Holstein Kiel. Das Holstein Stadion ist nur durch eine Ausnahmegenehmigung für die Zweitligaspiele geeignet. Bisherige Planungsversuche dafür waren wiederholt gescheitert. Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit die Gründung einer Stadiongesellschaft für den Neubau beschlossen. Insgesamt rund 70 Millionen Euro soll das neue Holstein Stadion kosten. Durch die Stadiongesellschaft könne das Projekt durch einen Investor mitfinanziert werden. Die Vorplanungen sollen nun anlaufen, erste Umbaumaßnahmen könnten laut Kiels Stadtrat Gerwin Stöcken (SPD) 2024 beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Übung Katastrophenschutz im Kreis Plön

Am Samstag findet in den alten Gebäuden des Gutes Rantzau (Kreis Plön) eine Übung des Katastrophenschutzes statt. Zu den teilnehmenden Einheiten gehören unter anderem die Sanitätsgruppe, die technische Einsatzleitung und die Brandschutzbereitschaft. Die einzelnen Handlungsschritte sollen für den Ernstfall optimiert werden. Bei der Übung handelt es sich um die Größte seit langem in der Region. Laut Kreisverwaltung müssen Anwohner mit Lärm rechnen, zudem werde Pyrotechnik eingesetzt. Für den Verkehr gilt rund um das Gut am Sonnabend eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:30 Uhr

Heimsieg für THW Kiel in der Handball Champions League

Der THW Kiel hat am Donnerstagabend einen erfolgreicher Heimauftakt in der Handball Champions League gefeiert. Die Kieler setzten sich am Abend mit 35:32 gegen Pick Szeged aus Ungarn durch. Dabei gab es auch die Rückkehr der beiden Langzeitverletzten Hendrik Pekeler und Sven Ehrig. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2023 08:00 Uhr

