Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neue Brückenfundamente für die Levensauer Hochbrücke

Bereits seit vier Jahren wird an der neuen Levensauer Hochbrücke in Kiel gebaut. Nun werden die ersten Brückenfundamente gelegt, damit beginnt die zweite von den geplanten sechs Bauphasen. Die Fundamente am südlichen Kanalufer in Kiel-Suchsdorf sollen bis zum kommenden Jahr fertig sein. Laut Projektleitung ist noch unklar, wann die neue Levensauer Brücke komplett fertig sein wird und die alte abgerissen werden kann. Ein Teil des alten Brücken-Unterbaus bleibt aber stehen - denn dort haben unter Naturschutz stehende Fledermäuse eine Heimat gefunden und sollen weiterhin überwintern können. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Mehr Kreuzfahrer in Kiel

Nach Angaben des Kieler Hafens kommen immer mehr Kreuzfahrtpassagiere nach Kiel. In dieser Saison sind erstmals mehr als eine Million Gäste in Kiel auf eines der Urlaubsschiffe gestiegen. In diesem Jahr kommen laut Seehafen insgesamt 222 Kreuzfahrtschiffe in die Landeshauptstadt. Das sind etwas weniger als im vergangenen Jahr, dafür sind die Schiffe größer. Der Kieler Hafen geht davon aus, dass auch in den kommenden Jahren ähnlich viele Passagiere von Kiel aus auf einem Kreuzfahrtschiff mitfahren. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Frau mit 54 Messerstichen getötet: Prozessbeginn in Kiel

Vor dem Landgericht in Kiel beginnt heute der Mordprozess gegen einen 60-jährigen Mann aus Rendsburg. Er soll laut Staatsanwaltschaft seine Ex-Frau im Februar diesen Jahres mit mindestens 54 Messerstichen getötet haben. Anschließend habe er die 42-jährige Frau in einem Wassergraben abgelegt. Laut Anklage habe der Mann die Frau getötet, weil er die Scheidung nach deutschen Recht nicht akzeptiert haben soll. Die Frau hat sich nach NDR Informationen schon vor über zwei Jahren von ihrem Mann getrennt. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Bis Weihnachten wird vor dem Landgericht in Kiel an 15 Tagen verhandelt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

