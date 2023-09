Razzia in Neumünster: Polizei durchsucht Moschee und weitere Gebäude Stand: 19.09.2023 11:49 Uhr In Neumünster sind am Vormittag von der Polizei mehrere Gebäude durchsucht worden. Grund dafür ist eine Ermittlung des Generalbundesanwalts in Karlsruhe. Es geht um das Anwerben von Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung.

Am Morgen hat ein Polizei-Sprecher die Durchsuchung einer Moschee in der Christianstraße und weiterer Objekte in Neumünster bestätigt. Unter anderem handelt es sich um Geschäftsräume und Wohnungen in der Holstenstraße. Die Bundesanwaltschaft ermittelt laut LKA gegen mehrere verdächtige Personen. Diese sollen Mitglieder oder Unterstützer für eine terroristische Vereinigung im Ausland angeworben haben.

Polizei: Einsatz richtet sich nicht gegen Moschee

Über weitere Einzelheiten wollte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht sprechen. Der Einsatz in Neumünster steht unter der Leitung des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein. Der Pressesprecher des LKA, Uwe Keller, sagte: "Diese Durchsuchungen richten sich ausdrücklich nicht gegen die Glaubensgemeinschaft, sondern gegen einzelne Personen aus dem Umfeld dieser Moschee."

Landeskriminalamt hält sich bedeckt

Unterstützt wurde das LKA bei dem Einsatz von Beamten der Polizei-Hundertschaft Eutin und der Polizeidirektion Neumünster. Wie viele Kräfte genau im Einsatz waren, wollte das LKA nicht sagen.

