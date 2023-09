Stand: 18.09.2023 09:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kanalarbeiten am Kanalufer in Kiel

An der Uferstraße am Nord-Ostsee-Kanal werden ab heute die Regenwasserkanäle saniert und Versorgungsanlagen erneuert. Laut der Stadt Kiel ist nun der Abschnitt zwischen Schleusenstraße und Zollamt für Autos und Fahrräder gesperrt. Eine Umleitung über den Schleiweg ist ausgeschildert. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt und sollen bis Herbst 2024 dauern. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Die Arche Warder feiert 20. Geburtstag

Die Arche Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) feiert 20. Jubiläum. Sie setzt sich für den Erhalt von alten Haus- und Nutztierrassen ein, wie zum Beispiel das Schleswiger Kaltblut, das Bunte Bentheimer Schwein oder die Moorschnucke. Am kommenden Wochenende wird der Geburtstag auf dem Areal gefeiert. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Konzert gegen die Kälte in Kiel

Beim Konzert gegen die Kälte in Kiel sind am Sonntagnachmittag gut 30.000 Euro zusammengekommen. Die Stadtmission hatte die Veranstaltung zum fünften Mal organisiert. Mit den Einnahmen aus dem Ticketverkauf werden Projekte der Wohnungslosenhilfe finanziert. Waren in Kiel im vergangenen Jahr noch circa 1.200 Menschen ohne Wohnung, sind es laut Stadtmission jetzt schon 2.000. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Kanal Cup in Rendsburg: Deutschland-Achter auf Platz drei

Mehrere Tausend Menschen haben am Wochenende den SH Netz Cup im Rendsburger Kreishafen live miterlebt. Der deutsche Ruder-Achter belegte am Sonntag Rang drei. Die deutsche Crew trat in der WM-Besetzung an, konnte allerdings nicht ganz an die beherzte Vorstellung von Budapest anknüpfen. Weltmeister Großbritannien gewann den Ruder-Marathon über 12,7 Kilometer vor den USA. Debütant Österreich wurde im Kreishafen Vierter. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

