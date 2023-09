Stand: 13.09.2023 09:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Belastung durch Munitionsreste in der Eckernförder Bucht

Ein Forschungsteam untersucht heute die Belastung der Eckernförder Bucht (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durch Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg. An der Demonstrationsfahrt beteiligt sind Forschende des Bundesverbandes Meeresmüll, des Forschungsschiffs Aldebaran, des Geomars und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Eine weitere Untersuchung soll am Freitag stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 08:30 Uhr

MFG-5-Gelände: Vermisste Rendsburgerin befreit

Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagabend eine seit Sonntag vermisste Rendsburgerin (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus der Gewalt eines 27-Jährigen befreit. Der Mann hatte sich mit ihr auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau versteckt. Laut Staatsanwaltschaft gelang es der Frau, sich für einen kurzen Moment aus der Gewalt des Täters zu befreien und den Notruf zu wählen. Der 27-jährige Verdächtige wurde festgenommen, die Frau kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich, führten aber nach Angaben der Ermittler keine Beziehung. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 07:00 Uhr

Kiel: Bundesregierung überlegt Einstieg bei TKMS

Die Bundesregierung überlegt, bei Thyssenkrupp Marine Systemsin Kiel einzusteigen. Dies bestätigte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei seinem Besuch in der Landeshauptstadt. Pistorius sagte, dass die Überlegungen noch nicht abgeschlossen seien und es noch bis Ende des Jahres dauern könnte. Er war gemeinsam mit seinem norwegischen Amtskollegen Bjørn Arild Gram und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Projektstart eines Auftrags für den Bau mehrerer U-Boote in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 13.09.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2023 | 08:30 Uhr