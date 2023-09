Stand: 12.09.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Brennende Strohballen in Wankendorf

In Wankendorf im Kreis Plön hat die Feuerwehr in der vergangenen Nacht 250 Strohballen gelöscht. Laut Leitstelle waren sie am Abend in Brand geraten. Warum ist noch unklar. Das Feuer war am Dienstagmorgen unter Kontrolle. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung tagt in Neumünster

In Neumünster tagt am Dienstag der Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung. Für den Vorsitzenden Claus-Rudolf Johna ist Sicherheit das Zukunftsthema der Stadt. Nach der Videoüberwachung im Rencks Park hat sich seiner Meinung nach die Kriminalität an andere Orte verlagert. Johna sagte NDR Schleswig-Holstein, dass auch Vertreter der Polizei an der Sitzung teilnehmen werden. "Es ist ein starkes Zeichen, dass wir den Kripochef und den obersten Chef der Bundespolizei für den Bereich Neumünster entsandt haben." | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Rendsburg: Schüsse auf 35-Jährigen

Nach mehreren Schüssen auf einen 35-Jährigen in einem Auto in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ermittelt die Polizei weiter unter Hochdruck wegen versuchter Tötung. Die Beamten suchen nach eigenen Angaben unter anderem Zeugen des Vorfalls am Sonnabendnachmittag. Ihnen gegenüber hat der 35-Jährige ausgesagt, dass er gegen 15.45 Uhr in sein Auto einstieg, als fast zeitgleich ein dunkler Wagen vor ihm hielt. Ein Maskierter stieg aus und gab mehrere Schüsse auf ihn an. Danach stieg der Schütze wieder in seinen Wagen und flüchtete in unbekannte Richtung. Nachdem sich das Opfer bei der Polizei gemeldet hatte, leiteten die Beamten sofort eine Fahndung nach dem Täterfahrzeug ein, jedoch ohne Erfolg. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Verdienstorden für Kieler

Vier Menschen werden am Dienstag im Landeshaus in Kiel mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht die Auszeichnung im Namen des Bundespräsidenten unter anderem an Hans Joachim Gerber aus Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie Edda Hinrichsen, Michael Kosmahl und Michael Legband aus Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

