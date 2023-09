Strohballen-Brände in den Kreisen Plön und Schleswig-Flensburg Stand: 12.09.2023 08:52 Uhr Brennende Strohballen haben in der Nacht zu Dienstag zahlreiche Helferinnen und Helfer der Feuerwehr im Land auf Trab gehalten. Sowohl im Kreis Plön als auch im Kreis Schleswig-Flensburg rückten die Einsatzkräfte aus.

In Wankendorf im Kreis Plön sind laut Polizei am Montagabend rund 250 Strohballen in Flammen aufgegangen. Das Feuer sei am Dienstagmorgen unter Kontrolle gewesen, hieß es. Auch in Wohlde im Kreis Schleswig-Flensburg brannten auf einem Bauernhof etwa 100 Strohballen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dort keine größeren Schäden entstanden, auch die Tiere in den Ställen blieben unverletzt. Die Brandursachen sind in beiden Fällen noch unklar.

Auch am Wochenende brannten bereits Strohballen

Bereits am Sonntag hatte die Feuerwehr in Kleve im Kreis Dithmarschen mehr als 500 brennende Strohballen löschen müssen. Um etwa 4 Uhr war der Brand gemeldet worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig: Um das Feuer zu löschen, mussten die Strohballen einzeln mit Radladern auseinandergezogen und abgelöscht werden. Das dauerte noch bis in den Sonntagabend hinein. Laut Leitstelle waren etwa 70 freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz.

In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurden in den letzten Wochen ebenfalls mehrere Strohballen-Feuer gemeldet.

