Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Umweltpreis für Kieler Klimawissenschaftlerin

Der Deutsche Umweltpreis geht in diesem Jahr an die Kieler Klimawissenschaftlerin Friederike Otto. Sie wird dabei für ihre Forschung zur Rolle des Klimawandels bei regionalen Extremwetter-Ereignissen ausgezeichnet, begründet die Deutsche Bundesstiftung Umwelt die Entscheidung. Die Forscherin aus Kiel teilt sich die Auszeichnung mit einer Holzbau-Unternehmerin aus dem Allgäu. Der Deutsche Umweltpreis ist mit insgesamt einer halben Million Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 11:00 Uhr

Herbstfahrplan für Kieler Fördefähren

Ab heute gilt ein neuer Fahrplan für die Fördefähren in Kiel. Laut Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel werden die Anleger an den Strandbädern Falckenstein, Schilksee und Strande erstmal nicht mehr angelaufen. Der Anleger Bellevue wird jetzt wieder bedient. Der Herbstfahrplan gilt bis Ende Oktober. Aufgrund des anhaltenden Personalmangels können, anders als geplant, keine zusätzlichen Abfahrten angeboten werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Bilanz zur Nordbau

Die Nordbau in Neumünster ist Sonntagabend zuende gegangen. Nach Angaben der Organisatoren kamen an den fünf Messetagen etwa 42.800 Besucherinnen und Besucher, darunter 4.000 Fachbesucher, auf die Messe. Schwerpunktthemen waren in diesem Jahr Heiz- und Energietechnik und Wassermanagement in Städten und Gemeinden. Die fast 680 Ausstellerinnen und Aussteller sind mit dem Verlauf der Nordbau zufrieden, so eine Sprecherin. Die nächste Nordbau mit dem Schwerpunktthema Wohnungsbau findet Anfang September 2024 statt. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Sanierungsarbeiten an der Friedrich-Junge-Schule beendet

Die Sanierungsarbeiten an der Friedrich-Junge-Schule in Kiel wurden nach drei Jahren beendet. Die neuen Pavillons können im neuen Schuljahr genutzt werden. 2020 waren dort statische Probleme aufgetreten. Heute lädt die Stadt zu Besichtigung der Klassen- und Funktionsräume ein. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

