Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

SG Flensburg Handewitt gewinnt Landesderby

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt haben das Handball Landesderby gegen den THW Kiel knapp gewonnen. In einem dramatischen Spiel setzte sich die SG mit 28:27 gegen den Deutschen Meister durch. Mit der Schlusssirene und damit in der allerletzten Sekunde erzielte Emil Jakobsen den Treffer zum Flensburger 28:27-Sieg. Es war der Höhepunkt eines zwar nicht hochklassigen, aber sehr spannenden Spiel. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Freibad in Plön am Wochenende gratis

Das Freibad "PlönBad" nimmt am Wochenende keinen Eintritt. Nach Angaben der Stadt Plön soll das eine Art Wiedergutmachung dafür sein, dass während der Corona-Pandemie die Mehrwertsteuer auf den Eintrittspreisen nicht herabgesetzt worden war. Das Bad öffnet zum Beispiel am Sonnabend um 13 Uhr. Die Verantwortlichen rechnen mit einem großen Andrang und werden bei Bedarf einen Einlassstopp verhängen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Hohner See: Polizei rettet orientierungslose Spaziergängerinnen

Zwei Spaziergängerinnen haben sich im Naturschutzgebiet Hohner See im Kreis Rendsburg-Eckernförde verlaufen und die Polizei gerufen. Die Beamten konnten die 56-Jährige und ihre 26 Jahre alte Tochter nach eigenen Angaben durch Ortung ihrer beiden Smartphones ausfindig machen und mit einer Wärmebildkamera finden. Die beiden hatten in der Dunkelheit und wegen aufziehenden Nebels die Orientierung verloren. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Mittagessen-Caterer liefert an vier Neumünsteraner Schulen kein Essen mehr

Der bisherige Caterer von vier Schulen in Neumünster liefert keine warme Verpflegung mehr. Das Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern beantragte Ende Juli Insolvenz. Hiervon betroffen sind die Wilhelm-Tank Schule, die Gemeinschaftsschule Brachenfeld, die Pestalozzi-Grundschule sowie die Immanuel-Kant Schule. Nun sucht die Stadt Neumünster Ersatz. Ob dies noch vor den Herbstferien gelingt, ist unklar. In der Zwischenzeit versuchen die Schulen in Eigeninitiative, Getränke und Snacks für die Schülerinnen und Schüler bereit zu stellen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Abschiedsspiel für Fin Bartels in Kiel

Viele prominente Wegbegleiter kommen am Freitag zum Abschiedsspiel für Ex-Profi Fin Bartels nach Kiel. Dabei ist unter anderem Werder Bremens Trainer Ole Werner, die früheren Bremer Nationalspieler Torsten Frings sowie Tim Borowski und der noch aktive Mittelfeldspieler Jonas Meffert vom Hamburger SV. Im Mai hatte Bartels seine Profi-Karriere beendet. Seine Laufbahn führte ihn über Kiel, Rostock und St. Pauli nach Bremen und dann zurück an die Förde. Seine Bilanz: 170 Bundesliga-Auftritte, 222 Zweitliga-Partien und 25 absolvierte Pokalduelle. Sein Abschiedsspiel beginnt um 19 Uhr im Holstein-Stadion. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 16:30 Uhr

