Stand: 07.09.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

1,5 Millionen Euro für das Geomar in Kiel

Der europäische Forschungsrat fördert die Klimaforschung am Geomar in Kiel mit 1,5 Millionen Euro. Das Projekt, das unterstützt wird, soll im kommenden Jahr starten. Laut der wisschenschaftlichen Mitarbeiterin Ivy Frenger soll dabei erforscht werden, was mit dem Klima und dem Ozean passiert, wenn der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gestoppt wird. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2023 08:30 Uhr

Eckernförde ruft zur Rattenbekämpfung auf

Ab Freitag sollen alle Grundstückseigentümer in Eckernförde möglichst flächendeckend gegen Ratten vorgehen. Bei der Bekämpfung dürfen nach Angaben der Stadt nur anerkannte Mittel benutzt werden. Beim Auslegen soll darauf geachtet werden, dass keine Menschen und Haustiere gefährdet werden. Auch die Ämter Schlei-Ostsee, Dänischenhagen, Dänischer Wohld und die Gemeinde Altenholz beteiligen sich an der Aktion. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Tarifverhandlungen bei der FSG

Die Gewerkschaft IG Metall fordert einen Flächentarif für die rund 650 Werftbeschäftigten der FSG in Flensburg und Rendsburg. Darüber verhandeln heute in Rendsburg Gewerkschaftsvertreter mit Bevollmächtigten der FSG-Nobiskrug GmbH. Der Werft-Eigentümer Lars Windhorst hatte bereits im Juni einen Tarif in Aussicht gestellt - zu einer Unterschrift kam es jedoch nicht. Anschließend gab es Warnstreiks. Laut Gewerkschaft verzichtet die Belegschaft seit der Insolvenz vor drei Jahren auf einen nennenswerten Teil ihres Gehalts. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Nord-Derby in der Handballbundesliga

Am Abend steht das 109. Nord-Derby in der Handball-Bundesliga an. Der THW Kiel spielt auswärts gegen die SG-Flensburg-Handewitt. Während die SG nach der Niederlage beim SC Magdeburg bereits unter Druck steht, reist der THW mit 6:0 Punkten an. Anpfiff ist heute Abend um 20:30 Uhr in der Campushalle. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.09.2023 | 08:30 Uhr