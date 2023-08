Stand: 11.08.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Festnahme nach Angriff auf Obdachlose in Kiel

Die Polizei hat einen 55-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, bei einem Angriff auf zwei Obdachlose im vergangenen April beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurde einer von ihnen schwer verletzt. Der Mann war nach der Tat zunächst auf freien Fuß gekommen - allerdings haben Ermittlungen nun ergeben, dass der 55-Jährige tatverdächtig ist, teilte die Staatsanwaltschaft Kiel mit. Er befindet sich bereits im U-Haft. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

TKMS in Kiel baut weiteres U-Boot für Singapur

Die Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel darf ein weiteres U-Boot nach Singapur liefern. Die Bundesregierung hat dem zugestimmt. Dabei handelt es sich um das zweite U-Boot, welches Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong im Dezember in Kiel getauft hatten. Singapur hat insgesamt vier Boote bei TKMS bestellt. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 08:30 Uhr

Millionen-Schaden durch Schwarzarbeit - Urteil erwartet

Im Prozess um einen Millionenschaden durch Schwarzarbeit will das Kieler Landgericht heute ein Urteil verkünden. Der 43 Jahre alte Angeklagte kann auf eine Haftstrafe zwischen fünf und sechs Jahren hoffen. Dies sicherte ihm die Kammer gegen ein umfangreiches Geständnis zu. Der Staatsanwaltschaft zufolge betrieb der Mann von Juni 2017 bis Februar 2023 in Neumünster nacheinander vier Bauunternehmen unter fremdem Namen. Dabei soll er auch Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern ohne Aufenthaltstitel schwarz beschäftigt haben. Der Schaden für Finanzbehörden und Sozialversicherungen betrug laut Anklage rund 3,2 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 07:00 Uhr

Demonstration gegen Abschiebung von Mariem F.

Rund 100 Menschen haben sich am Donnerstag an einer Demo in Kiel beteiligt, um ihren Protest gegen die Abschiebung einer Tunesierin auszudrücken. Die Frau war mitten in der Nacht aus einer Psychiatrie in Rickling (Kreis Segeberg) nach Schweden gebracht worden. Gegen dieses Vorgehen gab es heftige Kritik, unter anderem von der Nordkirche. Kurz vor der Demonstration war bekannt geworden, dass das Sozialministerium den sogenannten Rückführungserlass inzwischen angepasst hat. In Schleswig-Holstein werden nun keine Menschen mehr abgeschoben, wenn sie stationär in einer Klinik untergebracht sind. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2023 06:00 Uhr

