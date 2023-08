Stand: 07.08.2023 15:37 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauarbeiten rund um die Straße Buschblick in Kiel

In Kiel-Pries wird von Montag an rund um die Straße Buschblick gebaut. Über ein Jahr lang werden unter anderem die Regenwasserkanäle erneuert und Überquerungen barrierefrei umgebaut, so die Stadt Kiel. Die Stadtwerke erneuern außerdem die Wasser- und Stromleitungen. Die Kreuzung Brinckmannstraße/Buschblick muss in den ersten Bauwochen voll gesperrt werden. Denn erst einmal wird der vorhandene Asphalt abgetragen. Danach werden immer wieder einzelne Straßenabschnitte gesperrt. Im kompletten Baubereich gilt ab sofort ein Parkverbot - auch Grundstückszufahrten sind mit dem Auto nicht erreichbar. Umleitungen für Rad- und Autofahrer sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 16:30 Uhr

Kiel: ORC-Segel-Weltmeisterschaft

Planänderung bei der ORC-Segel-Weltmeisterschaft in Kiel: Die 115 Boote aus 13 Nationen konnten am Vormittag starten - doch in einem deutlich kürzeren Wettbewerb als angedacht. Die geplante Langdistanz wurde verschoben. Wegen des Sturmtiefs war das Risiko für Segler und Boote zu groß. Für die kommenden Tage werden schwerer Sturm und orkanartige Böen vorausgesagt. Die Weltmeisterschaft soll trotzdem ausgetragen werden, sagt Organisationsleiter Eckard von der Mosel: "Wir haben im Moment Glück, dass es westliche und nordwestliche Winde. Das heißt, wir haben keine großen Wellen zu erwarten." Auch zwei Boote vom Kieler Yachtclub kämpfen um den Titel. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 16:30 Uhr

Tiny Rathaus Kiel

Auf dem Kieler Rathausplatz steht ab jetzt das "Tiny Rathaus". Bis Sonnabend informiert die Stadt darin über ihre Online-Services. Themen sind unter anderem die elektronische Ausweisfunktion des Personalausweises und die Fahrzeugzulassung. Bürgerinnen und Bürger können im Tiny Rathaus außerdem Feedback zu Themen wie Wohngeld und Hundesteuer geben. Am Sonnabend wird die Mängelmelder-App "Möwe" im Fokus stehen - Kiels Bürgerinnen und Bürger können über die App Dinge melden, die sie in der Stadt als störend empfinden. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 16:30 Uhr

Kontrollen im Straßenverkehr

Die Landespolizei führt in dieser Woche verstärkt Kontrollen durch, unter anderem in Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde. Dadurch will die Polizei vor allem die Geschwindigkeiten auf den Straßen im Land überwachen. Denn überhöhte Geschwindigkeit sei immer noch eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr, so das Innenministerium. Vor allem vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und an besonders gefährlichen Straßenabschnitten soll kontrolliert werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

Kiel: Umtausch Kieler-Woche-Gutscheine

Gute Nachrichten für Kiel-Pass-Inhaber: Wer noch seine Kieler-Woche-Gutscheine hat, kann sie jetzt in Kiel-Gutscheine umtauschen. Diese können an rund 80 Orten rund um die Landeshauptstadt eingelöst werden. Mit dabei sind überwiegend lokale Geschäfte, Gastronomie und Dienstleistende. Der Umtausch der Gutscheine ist noch bis zum 31. August im Welcome Center Kieler Förde am Kieler Stresemannplatz möglich. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2023 08:30 Uhr

