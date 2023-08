Polizei kontrolliert Raser und Drängler Stand: 07.08.2023 11:20 Uhr Die Landespolizei setzt in dieser Woche einen Schwerpunkt: Die Beamten wollen vor allem gegen zu schnelles und aggressives Autofahren vorgehen.

In Schleswig-Holstein will die Polizei in dieser Woche vor allem Rasern das Handwerk legen. Noch bis zum kommenden Sonntag läuft die länderübergreifende Kontrollwoche "Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte".

Polizei will aufklären und sensibilisieren

Die Beamten wollen vor allem dort häufiger kontrollieren, wo oft zu schnell gefahren wird und wo es häufig kracht sowie beispielsweise vor Krankenhäusern und Pflegeheimen. Dabei geht es aber nicht darum "abzukassieren", sagt die Polizei. Vielmehr soll aufgeklärt und sensibilisiert werden. Laut Landespolizeiamt zählt überhöhte Geschwindigkeit immer noch zu den Hauptunfallursachen auf den Straßen.

Bei der vergangenen Kontrollwoche vor vier Monaten waren unter anderem 25 Handy- und 27 Gurtverstöße sowie über 100 weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2023 | 09:00 Uhr

