Stand: 04.08.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Polizei Preetz ermittelt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls

Die Polizei Preetz (Kreis Plön)ermittelt gegen zwei Frauen im Alter von 18 und 28 Jahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Nach Angaben der Beamten sind die Frauen aufgefallen, weil sie auf einem Flohmarkt originalverpackte und teilweise noch mit Preisschildern versehende Kleidung einer Textilkette verkauft haben. Daraufhin erließ das Amtsgericht Kiel einen Durchsuchungsbeschluss. Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Dienstag stellten die Ermittler hunderte gestohlene Gegenstände, wie Kleidung, Elektroartikel, Spielzeug, Modeschmuck und Haushalts- und Hygieneartikel, sowie 10.000 Euro Bargeld sicher. Ob auch ein 21-Jähriger, der bei der Durchsuchung in der Wohnung angetroffen wurde, an den Taten beteiligt war, ermitteln die Beamten noch. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Waren aus Geschäften im Schwentinetaler Gewerbegebiet gestohlen. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

Freibäder ziehen Bilanz

Das durchwachsene Wetter im Juli beeinflusst auch die Freibäder im Land. Durch Regen und kalte Temperaturen ist die Auslastung in großen Teilen geringer als im Vorjahr. Das Freibad in Hohenweststedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatte im Juni mehr Besucher als im Vorjahr, doch durch die Wetterlage im Juli brachen die Gäste weg, so Anja Meers vom Freibad. Ähnliche Rückmeldungen gaben die Stadtwerke Schwentinental. Eine Ausnahme ist das Eiderbad im Kieler Stadtteil Hammer. Dort konnte im vergangenen Monat das Besucher-Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die Stadt begründet dies mit dem veränderten Gastronomieangebot. | NDR Schleswig-Holstein 04.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.08.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel