Stand: 01.08.2023 15:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Mehr Arbeitslose in der Region

In Schleswig-Holstein sind im Juli wieder mehr Menschen arbeitslos gemeldet gewesen als noch vor einem Jahr. Dies zeigen die neusten Zahlen der Agentur für Arbeit. Der Grund ist laut der Arbeitsagentur Nord unter anderem die übliche "Sommerflaute". In den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und in Neumünster ist dies ebenfalls der Fall. Kiel hingegen meldete weniger Menschen ohne Job als im Vorjahresmonat. Dennoch liegt die Quote in der Landeshauptstadt mit 7,6 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt von 5,5 Prozent. Höher ist Zahl der Arbeitslosen nur in Neumünster: mit einer Arbeitslosenquote von 8,5 Prozent ist es die höchste im ganzen Land. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 16:30 Uhr

Imland Standorte gehören nun zur Schön Klinik-Gruppe

Die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) tragen seit Dienstag einen neuen Namen: Sie gehören jetzt zu den Schön-Kliniken. Gut dreieinhalb Monate hatte die Vorbereitung der Übernahme gedauert. Eineinhalb Jahre lang lief das Insolvenzverfahren der Imland-Kliniken. Die Standorte und die meisten der rund 2.300 Arbeitsplätze werden erhalten. Für Patienten und Mitarbeiter soll die Übernahme weitestgehend unbemerkt verlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

Kieler Tierheim "Uhlenkrog" am Limit

Das Kieler Tierheim Uhlenkrog nimmt keine Hunde und Katzen mehr auf. Wie die Verantwortlichen auf der Internetseite des Tierheims schreiben, werden derzeit viel mehr Tiere abgegeben als normalerweise, sodass in dem Heim fast doppelt so viele Tiere versorgt werden müssen. Das passiere üblicherweise häufig mit dem Beginn der Sommerferien. Tierschützer fordern unter anderem, dass der Welpenhandel im Internet überwacht und eingedämmt wird und einen Befähigungsnachweis für Neuhundehalter. Zu häufig würden Hunde angeschafft und dann ins Tierheim gegeben, weil sich die Besitzer überfordert fühlen. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

Polizei warnt mit Infomobil vor Betrugsmaschen und Taschendiebstahl

Die Betrugsmaschen am Telefon oder auch Taschendiebstähle reißen nicht ab. In den Ferien erklärt die Polizei deswegen fast jeden Tag im Kreis Rendsburg Eckernförde und Neumünster über Tricks von Betrügern und Dieben auf und ist mit einem Infomobil vor Ort. Dabei fahren die Beamten auch kleinere Gemeinden wie Hohenwestedt, Nortorf, Kronshagen oder Gettorf an. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2023 08:30 Uhr

