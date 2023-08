Imland ist Geschichte: Schön Kliniken feiern Neustart Stand: 01.08.2023 20:37 Uhr Aus Imland wird "Schön": Seit August laufen die Standorte in Rendsburg und Eckernförde unter dem Namen Schön Kliniken. Rund 2.300 Arbeitsplätze in der Region konnten durch die Übernahme erhalten bleiben.

Die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) tragen seit Dienstag einen neuen Namen: Sie gehören dann zu den Schön-Kliniken. "Wir heißen alle neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft", teilte Klinikgeschäftsführer Timon Gripp am Montag mit.

Gut dreieinhalb Monate hatte die Vorbereitung der Übernahme gedauert. Das Insolvenzverfahren der Imland-Kliniken zog sich über mehr als 1,5 Jahre hin. Die Schön Klinik Gruppe ist die nach eigenen Angaben die größte privat getragene Klinikgruppe Deutschlands. Die Standorte und die meisten der rund 2.300 Arbeitsplätze bleiben durch den Schritt erhalten.

IT-Systeme mussten zusammengeführt werden

Klinikgeschäftsführer Timon Gripp bildet zusammen mit Pflegedirektorin Antje Weiß die neue Führungsspitze für Rendsburg und Eckernförde. Gemeinsam wollen sie die Standorte optimieren und teilweise neu strukturieren. Damit der Übergang möglichst fließend ablaufen kann, waren mehrere Monate der Vorbereitung nötig. Die besondere Herausforderung: die verschiedenen Kliniksysteme miteinander zu vereinen und dabei die Logistik und Erreichbarkeit aller Abteilungen durchgängig zu gewährleisten. Allein die Zusammenführung der IT-Systeme sei sehr anspruchsvoll. "Unser Anspruch war und ist, dass es weder für unsere Patientinnen und Patienten noch für unsere Mitarbeitenden Störungen durch Systemumstellungen geben soll. Das ist uns bislang sehr gut gelungen", erklärte Gripp.

Geschäftsführer Gripp: "Wie eine Operation am offenen Herzen"

Langfristig sollen beide Kliniken unabhängig voneinander funktionieren. Wichtig sei der Schön Klinikgruppe dabei, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben und "exzellente medizinische Versorgung sowie sichere Arbeitsplätze für die Menschen in der Region" zu bieten. Um diese Unternehmensziele zu erreichen, will die neue Leitung aus Gripp und Pflegedirektorin Antje Weiß bestehende Prozesse evaluieren und dann gezielt stärken - oder gegebenenfalls streichen. Welche Bereiche dabei auf dem Prüfstand stehen, nannte die neue Führung nicht.

Klar sei aber, dass die vollständige Überführung noch nicht abgeschlossen ist. Ein Krankenhaus im laufenden Betrieb umzustellen, sei wie eine Operation "am offenen Herzen", so der Geschäftsführer.

