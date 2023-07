Stand: 19.07.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sonntag: Bombenentschärfung in Kiel

Am Sonntag (23. Juli) will der Kampfmittelräumdienst im Werftpark in Kiel zwei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Laut Polizei müssen dafür rund 9.400 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Dafür wird die Straße Ostring ab 13 Uhr zwischen Stoschstraße und Grabastraße gesperrt. Die Polizei wird zu dieser Zeit Straßensperren errichten. Selbiges gilt für die Werftstraße von der Straße Zur Fähre bis Höhe Hollmannstraße. Bei der Überprüfung von Blindgängerhinweisen hatte der Kampfmittelräumdienst die beiden 500 und 250 Kilogramm schweren Bomben im Werftpark entdeckt. Wie lange genau die Entschärfungen dauern werden und wann die Sperrungen am Sonntag wieder aufgehoben werden können, ist noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 09:00 Uhr

Erneuter Gerichtsprozess gegen Corona-Kritiker Bhakdi

Der Corona-Maßnahmenkritiker Sucharit Bhakdi muss sich erneut wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verantworten. In einem ersten Verfahren war der Mediziner und Autor im Mai vom Amtsgericht Plön freigesprochen worden. Demnach konnte nicht festgestellt werden, dass sich der 76-Jährige mit Äußerungen im Wahlkampf sowie in einem Interview im Internet strafbar gemacht hatte. Gegen das Urteil legte die Generalstaatsanwaltschaft nach Angaben einer Sprecherin nun Berufung beim Landgericht Kiel ein. Damit muss das Landgericht den Fall neu verhandeln. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Planung der Kieler Stadtbahn: Beteiligungsverfahren begonnen

Für die in Kiel geplante Stadtbahn beginnt das Beteiligungsverfahren. Die Stadtbahn soll spätestens in elf Jahren auf 36 Kilometer Strecke von Wellingdorf bis zur Uni auf dem Westufer fahren. Laut Stadt kostet die Stadtbahn rund eine Milliarde Euro und soll die Straßen entlasten und die Luftqualität verbessern. An den derzeit konkreter werdenden Planungen können sich nun auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen: "Für jeden einzelnen Abschnitt gibt es eine Online-Befragung, sodass die Menschen, die dort wohnen, die dort Zuhause sind, sich tatsächlich beteiligen können, sagen können: das geht so nicht mit der Strecke", erklärt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Auch die Lage und Anzahl der Haltestellen können die Anwohner so mitbestimmen. Neben den Online-Befragungen über Zoom können sich die Bürgerinnen und Bürger auch per Mail oder über die Sozialen Medien beteiligen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

Neue Forschungsfahrten zu Munitionsresten in den Meeren

Neue Forschungsfahrten sollen klären, wie groß das Problem von Munitionsresten in Nord- und Ostsee ist. Die Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg zersetzen sich und können mit hochgefährlichen Chemikalien Meer, Tiere und Menschen vergiften. Bei den Fahrten dabei sind auch Forscher des Kieler Geomar und der Universität Kiel. Die erste Forschungsfahrt findet aktuell in der Lübecker Bucht statt. Weitere Stationen der Forscher sind in diesem Sommer Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Borkum in Niedersachsen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2023 08:30 Uhr

