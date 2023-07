Stand: 14.07.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Vermehrte Diebstähle von Autos in Kiel

Seit Ende Juni werden im Raum Kiel vermehrt Autos gestohlen. Laut Polizei haben es die Täter vor allem auf Sport Utility Vehicles (SUV) abgesehen. Polizeisprecher Matthias Arends sagte: "Auffällig ist, dass die Fahrzeuge nicht aufgebrochen wurden, sondern vermutlich mit einem technischen Hilfsmittel geöffnet wurden. Es handelt sich dabei um Fahrzeuge, die man mit einem Keyless-Go-System öffnen kann." Die Polizei rät Besitzerinnen und Besitzern von Fahrzeugen, die ebenfalls mit Keyless-Go-Systemem ausgestattet sind, ihre Fahrzeugschlüssel zum Beispiel mit speziellen Hüllen zu schützen, damit diese nicht von Fremden ausgelesen und kopiert werden können. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Elfjähriger bei Unfall in Flintbek lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Donnerstag ein Elfjähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei stieg der Junge gegen 13 Uhr aus einem Bus und lief dann offenbar ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße. Dabei erfasste ihn der Wagen eines 21-Jährigen. Der Elfjährige wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und musste vor Ort reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Uniklinikum Kiel. Die Mutter des Jungen musste psychologisch betreut werden, der Fahrer des Autos erlitt bei dem Unfall einen Schock. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

Kiels Einwohnerzahl wächst

Die Stadt Kiel hat den höchsten Bevölkerungsstand seit dem Jahr 1981 erreicht. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren zum 30. Juni genau 249.584 Menschen in Kiel gemeldet. Innerhalb eines Monats stieg die Bevölkerungszahl damit um mehr als 2.000 Menschen. Vor allem die Ortsteile Mitte und Gaarden sind am stärksten gewachsen. Gleichzeitig gab es einen Rückgang in den Stadtteilen Suchsdorf und Projensdorf. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2023 08:30 Uhr

