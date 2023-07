Stand: 04.07.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Forschende warnen vor Mikroplastik in der Ostsee

Expertinnen und Experten des Kieler GEOMAR Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung warnen erneut vor Mikroplastik in der Ostsee. Nach Angaben der Forscherinnen und Forscher liegt das vor allem daran, dass Müll von den Stränden ins Wasser gerät und dann auf die offene See gelangt. Dort zerfällt der große Strandmüll und wird zu Mikroplastik. Nach Angaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trägt auch die Hauptwindrichtung Südwest dazu bei, dass treibender Müll eher von der Küste weggedrückt wird. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Schockanruf bringt 78-Jährige in Kiel um mehrere Tausend Euro

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Kriminelle eine 78 Jahre alte Frau aus dem Kieler Stadtteil Damperhof dazu gebracht, ihnen einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag und Schmuck zu übergeben. Ein Mann, der vorgab, ihr Sohn zu sein, gestand am Telefon gemeinsam mit einem falschen Polizisten, dass er eine Person bei einem Verkehrsunfall getötet hätte. Die Frau übergab das Geld in der Straße Fleethörn in einem blauen Stoffbeutel an einen Mann, von dem sie dachte, es sei für eine Kaution. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

