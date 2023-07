Stand: 03.07.2023 12:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Fahrt in Menschenmenge: Verteidiger streitet politischen Hintergrund ab

Vor dem Landgericht Kiel hat der Angeklagte heute zugegeben, vor drei Jahren in Henstedt-Ulzburg mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren zu sein. Einen politischen Hintergrund der Tat stritt sein Verteidiger ab. Die AfD hatte sich damals im Bürgerhaus zu einer Veranstaltung getroffen. Nach der Veranstaltung eskalierte die Situation zwischen Demonstrierenden und mehreren AfD-Anhängerinnen und -Anhängern, darunter mutmaßlich auch der Angeklagte. Vor Gericht sagte der 22-Jährige, er habe sich damals von Gegendemonstrierenden verfolgt gefühlt und Panik bekommen. Bei der Tat in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Urteil soll im Oktober fallen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 12:00 Uhr

Warnstreik bei Einzelhandel und AWO in Kiel - Kitas teilweise dicht

Im Einzelhandel in Kiel wird heute erneut gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di will so den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen und hat Beschäftigte von Ikea, Citti und Rewe aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft rechnet mit 200 Streikenden, die sich heute an dem Warnstreik beteiligen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO wollen bis Mittwochabend in Kiel streiken. Ziel sei dort die Gleichstellung mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, sagte Christian Goldau von ver.di. Kitas und Jugendtreffs in Kiel bleiben wegen des Streiks teilweise geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

