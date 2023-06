Stand: 26.06.2023 10:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Baustellen in Kiel: Erneut Sperrungen, Umleitungen und Einspurigkeit

Mit dem Ende der Kieler Woche gehen die Bauarbeiten an der Olympiabrücke im Kieler Stadtteil Wik weiter. Die Brücke war für die Veranstaltung vorübergehend und eingeschränkt für den Verkehr freigegeben worden. Nun werden Fahrzeuge laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr während der Bauarbeiten wieder über die zweite Holtenauer Hochbrücke - die Prinz-Heinrich-Brücke - geleitet. Ende August sollen die Arbeiten an der Olympiabrücke abgeschlossen sein. Zudem beginnen laut Stadt in der kommenden Nacht die Bauarbeiten an der Friesenbrücke im Verlauf der B76 in Höhe des Gartencenters. Ab Mittwochmorgen soll dann nur eine Spur pro Fahrtrichtung für den Verkehr frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Badeunfall am Lanker See: Vierjähriger reanimiert

Badegäste haben am Sonntagnachmittag nach einem Schwimmunfall im Lanker See bei Schellhorn (Kreis Plön) ein vierjähriges Kind reanimiert. Laut Polizei war der Junge leblos im Wasser entdeckt worden. Ein Polizist und ein Kinderarzt, die beide zufällig am See waren, belebten den Jungen wieder. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus nach Kiel. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:00 Uhr

Kieler Woche 2023 mit Besucherrekord

Mit einem großen Feuerwerk und einer Laser-Show ist die Kieler Woche 2023 am Sonntagabend zu Ende gegangen. Insgesamt haben nach Angaben der Veranstaltenden 3,8 Millionen Menschen die Kieler Woche besucht, das sind ähnlich viele wie im Rekordjahr 2015. Bei überwiegend gutem Wetter erlebten die Besucherinnen und Besucher sportliche Highlights mit 4.000 Seglerinnen und Seglern aus 47 Nationen, die traditionelle Windjammerparade und zahlreiche Konzerte. Gemessen an der Gästezahl gab es laut Polizei nur wenige Straftaten, es blieb überwiegend friedlich. Allerdings soll das Sicherheitskonzept für die Kiellinie nachbesprochen werden, dort war es teilweise so voll geworden, dass eine Einbahnstraßenregelung eingeführt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2023 | 08:30 Uhr