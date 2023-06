Stand: 14.06.2023 11:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Unfall auf A215 bei Bordesholm: Drei Personen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A215 in der Nähe von Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Mittwochmorgen drei Personen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Laut Polizei war ein Auto auf einen anderen Wagen aufgefahren, nachdem dieser zum Überholen auf den linken Fahrstreifen gewechselt war. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Fahrzeuge in die Mittelschutzplanke und blieben dann auf der Fahrbahn stehen. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass einer der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zwischen Bordesholm und Kiel musste die Fahrbahn in Richtung Kiel für etwa eine Stunde voll gesperrt werden, teilte die Polizei mit. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 11:00 Uhr

Feuerwehr löscht Waldbrände in Mielkendorf und bei Owschlag

Feuerwehrleute im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben zwei Waldbrände gelöscht. Nach Angaben der Leitstelle Kiel rückten die ersten Kräfte bereits am Dienstagnachmittag zu einem Brand in Mielkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Kiel aus. Dort stand eine 800 Quadratmeter große Fläche im Waldgebiet Hansdorfer Tannen in Flammen. Die Leitstelle Kiel alarmierte unter anderem die Kreisfeuerwehrbereitschaft, sodass nach Angaben eines Sprechers insgesamt 400 Feuerwehrleute im Einsatz waren, um das Feuer zu löschen. Die Arbeiten zogen sich bis in den Morgen hin. Wie es zu dem Feuer kam, steht noch nicht fest. Gegen 0:30 Uhr rückten dann mehrere Feuerwehren zu einem zweiten Flächenbrand an einer Bahnlinie bei Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aus. Dort brannte es auf einer 1.200 Quadratmeter großen Wald- und Wiesenfläche. 40 Einsatzkräfte waren bis in den Morgen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch bei diesem Feuer steht die Ursache noch nicht fest. Verletzte gab es bei beiden Flächenbränden keine. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

Imland-Gläubigerversammlung in Neumünster

In Neumünster soll heute ein weiterer Schritt in Richtung Übernahme der insolventen Imland-Kliniken durch die Schön-Kliniken gemacht werden. In der Stadthalle hat die Klinik zur Gläubigerversammlung geladen, um über den Plan der neuen Eigentümerin abzustimmen. Die Imland-Kliniken gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die Mitglieder die Übernahme der beiden Standorte in Eckernförde und Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) durch die neue Eigentümerin zustimmen werden. Das Bundeskartellamt habe bereits grünes Licht dafür gegeben, teilte ein Imland-Sprecher mit. Stimmen die Gläubiger zu, gibt es noch eine zweiwöchige Phase, in der Einsprüche eingereicht werden können. Bleiben die aus und segnet das Insolvenzgericht den Plan ab, gehören die Imland-Kliniken ab dem 1. Juli den Münchener Schön-Kliniken. Die wollen beide Standorte erhalten, allerdings einzelne Fachbereiche umsiedeln und neue Fachbereiche aufbauen. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

Eckernförde: Tag zwei des Besuchs von Bundespräsident Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu Gast in Eckernförde. Heute steht der zweite Tag seiner sogenannten "Ortszeit" an. Am Vormittag besucht er das örtliche Berufsbildungszentrum und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Am Nachmittag diskutiert er mit Bürgern bei einer Kaffeetafel. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

