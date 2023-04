Schön Klinik offiziell neue Eigentümerin der Imland Kliniken Stand: 05.04.2023 20:33 Uhr Die Schön Klinik Gruppe hat die insolventen Imland Kliniken Rendsburg und Eckernförde mit der notariellen Beurkundung der Investorenvereinbarung offiziell gekauft. Ganz abgeschlossen ist die Übernahme damit aber noch nicht.

Zwei Kliniken, 2.300 Beschäftigte und 800 Planbetten - der Kauf ist die nach eigenen Angaben größte Übernahme in der Geschichte der Schön Klinik Gruppe. Nun muss noch das Bundeskartellamt zustimmen und das Insolvenzgericht den Kauf bestätigen. Dr. Mate Ivančić, CEO der Schön Klinik Gruppe, zeigte sich direkt nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags optimistisch: "Wir glauben an die Zukunft der beiden Standorte in Rendsburg und Eckernförde. Beide Kliniken erfüllen einen wichtigen Versorgungsauftrag in der Region und bieten exzellente Medizin an. Wir sind überzeugt, dass die Kliniken unter unserer Führung wieder einen wirtschaftlich soliden Kurs einschlagen werden."

Standorte Rendsburg und Eckernförde sollen erhalten bleiben

Bereits vor fast drei Wochen hatte sich der Gläubigerausschuss der insolventen Imland Kliniken für die Unternehmensgruppe der Schön Klinik mit Sitz in München als Käufer entschieden. Angebote hatten offenbar auch die Ameos Kliniken und - wie berichtet - das Städtische Krankenhaus Kiel abgegeben.

Nun gibt es also ganz offiziell einen Kaufvertrag. Neue Eigentümerin: die Schön Klinik Gruppe. Das Unternehmen will beide Standorte erhalten, aber einzelne Fachbereiche umsiedeln beziehungsweise neue Fachbereiche aufbauen.

Namen: Schön Klinik Rendsburg und Schön Klinik Eckernförde

Wenn die Zustimmung beziehungsweise Bestätigung von Bundeskartellamt und Insolvenzgericht vorliegen, wird der Übergang der Kliniken voraussichtlich zum 1. Juli 2023 vollzogen. Die beiden Standorte werden dann unter dem Namen Schön Klinik Rendsburg beziehungsweise Schön Klinik Eckernförde auftreten.

