Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Vermehrte Überfälle auf Obdachlose auf dem Kieler Ostufer

Auf dem Kieler Ostufer kommt es offenbar vermehrt zu Überfällen auf Obdachlose. Die Polizei hat nach eigenen Angaben entsprechende Hinweise von Streetworkern aus dem Stadtteil Gaarden erhalten. Das Problem dabei: Die Geschädigten selbst stellen keine Anzeige. Die Polizei bittet daher die Kieler darum, den Notruf zu wählen, wenn sie solche Vorfälle beobachten. Erst kürzlich hatten drei Kinder einen Obdachlosen in Gaarden zu Boden gerissen und ihm den Rucksack gestohlen. Bisher wurde ein tatverdächtiges Kind gestellt, die beiden anderen sind noch flüchtig. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Kieler Hotel-Szene wandelt sich

Noch nie hat es so viele Hotel-Übernachtungen in der Landeshauptstadt Kiel gegeben, wie aktuell. Im ersten Quartal dieses Jahres übernachteten nach Angaben der Stadt mehr als 80.000 Gäste in Kieler Hotels mit zehn und mehr Betten. Das ist Rekord. Gleichzeitig entstehen in der Stadt neue Hotels. Von den Unternehmen höre man, dass sie in Kiel großes Potenzial sehen, sagte Stadtsprecher Arne Gloy. Axel Strehl vom Verband Dehoga kritisiert, dass das Hotelwachstum zu schnell gehe. 1.000 Betten mehr innerhalb von etwa drei Jahren, so schnell könne laut Strehl die Gästezahl gar nicht wachsen. Zusätzlich verdrängten neue Hotel die alten. Die Stadt Kiel jedoch betont, sie dürfe in diese Entwicklung nicht regulierend eingreifen. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

Erneute Sperrung der A7-Abfahrt Neumünster Süd

Am Donnerstag ist erneut die Autobahnabfahrt der A7 Neumünster-Süd gesperrt. Laut Autobahn GmbH des Bundes beginnt die Sperrung um 9 Uhr und dauert voraussichtlich bis 16 Uhr. Grund für die Maßnahme sind Umbauarbeiten an der Auf- und Abfahrt. Dort sollen bald Schwertransporter Teile zum Windpark Schmalensee bringen können. | NDR Schleswig-Holstein 25.05.2023 08:30 Uhr

