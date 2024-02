Stand: 16.02.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Urteil zum Austausch belasteter Erde in Schleswig

Bei der Sanierung des Wikingecks hat der Kreis Schleswig-Flensburg jetzt Rückenwind vom Landesverwaltungsgericht bekommen. Das hat in einem Eilverfahren bestätigt, dass der Bund für den Austausch der belasteten Erde in Schleswig anteilig aufkommen muss. Eine Teerpappenfabrik, die es seit 70 Jahren nicht mehr gibt, hatte dort Giftstoffe hinterlassen. Die Kosten für den Erdaustausch betragen mehr als 20 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Noosha Aubel neue Stadträtin in Flensburg

Noosha Aubel wird neue Stadträtin in Flensburg. Das hat die Ratsversammlung am Donnerstag mit 35 von 38 Stimmen entschieden, wie die Stadt Flensburg mitteilt. Es gab drei Enthaltungen. Die 48-Jährige folgt ab Mitte Mai auf Stephan Kleinschmidt, der sechs Jahre lang Stadtrat in Flensburg war. Kleinschmidt hatte sich zuvor erfolglos für eine weitere Amtszeit beworben. Die neue Stadträtin Aubel leitet in Flensburg nun das Dezernat Bildung, Integration, Öffentliche Dienste und Sicherheit - und ist außerdem Teil des Verwaltungsvorstands der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Eiscafe Piccolo in Langballigau öffnet nach Sturmflut erstmals

Nach fast viermonatiger Sanierung öffnet das Eiscafe Piccolo in Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) am Sonntag erstmals wieder. Das Gebäude und das Inventar waren bei der Ostsee-Sturmflut im Oktober fast vollständig zerstört worden. Der Schaden lag bei rund 100.000 Euro. "Wir sind - wie gewohnt - mit unserem gesamten Eissortiment da. Die Strandkörbe stehen bereit, die Decken liegen bereit. Es muss nur noch das Wetter mitspielen" , sagte Besitzerin Svea Franck. Das Piccolo in Langballigau ist am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Verwaltungsfragen in Schleswig künftig an die 115

Die Stadt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist nach eigenen Angaben ab sofort an die deutschlandweite Behördennummer 115 angeschlossen. Wer in Schleswig Verwaltungsfragen an die Stadt hat, soll unter der Kurzwahl 115 ab sofort Ansprechpartner im Rathaus erreichen - und zwar von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. Die Behördennummer gibt es bereits seit 2011, mehr als 550 Kommunen nehmen deutschlandweit teil. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

