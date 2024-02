Stand: 07.02.2024 09:34 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Suizidversuch im Flensburger Landgericht

Im Flensburger Landgericht hat es am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Suizidversuch eines Angeklagten gegeben. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Nach der Urteilsverkündung, bei der der Angeklagte wegen Totschlags zu neun Jahren Haft verurteilt worden war, kündigte er an, eine Rasierklinge schlucken zu wollen. Mitglieder der Strafkammer wollen auch einen metallisch aussehenden Gegenstand auf der Zunge des Angeklagten gesehen haben. Der 24-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 8:30 Uhr

Smartes Projekt soll Touristenströme an Hotspots regulieren

In Flensburg, der Schlei-Region und in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) erfassen bald mehr als 500 Parkplatz-Sensoren und 35 Kameras die Besucherströme an beliebten Ausflugszielen. Start ist Mittwoch am Deutschen Haus in Flensburg. Die Sensoren und Kameras zeichnen zum Beispiel auf, wie voll es in der Flensburger Fußgängerzone oder am Danewerk ist. Touristen könnten dann an weniger überfüllte Orte mit mehr Kapazitäten geschickt werden. Die Daten sollen dann frei abrufbar sein. 17 Millionen Euro stehen im Projekt "Smarte Grenzregion" für innovative Digitalisierung bereit. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 06:00 Uhr

Wohnungsbrand in Flensburg

Am Dienstagmittag hat es in Flensburg in einem Mehrfamilenhaus in der Harrisleer Straße gebrannt. Nach Polizeiangaben stand die Wohnung im Vollbrand. Der 34-jährige Bewohner atmete zu viel Rauch ein und kam schwer verletzt in eine Spezialklinik. Wie es zu dem Brand kam, ist bisher unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 8:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2024 | 08:30 Uhr