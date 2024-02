Stand: 06.02.2024 08:36 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Traditionsmarsch in Oeversee mit 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

In Flensburg startet am Dienstagvormittag der traditionelle Oeversee-Marsch im Kreis Schleswig-Flensburg. Nach Angaben der Organisatoren sind 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik und von Verbänden angemeldet. Der Marsch erinnert an die dortige Schlacht im deutsch-dänischen Krieg von 1864 und daran, dass Flensburger Bürger zu Fuß nach Oeversee marschiert sein sollen, um die mindestens 500 Verletzten zu bergen und zu versorgen. Damals trafen dänische und österreichische Truppen, die Preußen unterstützten, aufeinander. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

Neues Angebot für Reisende nach Helgoland ab Brunsbüttel

Ab April hält der "Halunder Jet" auf seiner Strecke von Hamburg nach Helgoland (Kreis Pinneberg) auch in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Das teilte die Förde Reederei Seetouristik Helgoline (FRS) mit. Mehrmals in der Woche wird das Schiff am alten Anleger der Elbfähre Brunsbüttel festmachen. Die Fahrt soll ab Brunsbüttel noch zwei Stunden bis zur Nordsee-Insel dauern. Der 2018 erbaute Hochgeschwindigkeits-Katamaran bringt Urlauber und Tagesgäste seitdem immer in der Saison von März bis November nach Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

Zuschüsse für Bauprojekte - auch im Kreis Schleswig-Flensburg

24 Gemeinden in Schleswig-Holstein bekommen vom Ministerium für ländliche Räume, Zuschüsse für Bauprojekte. Der Aus- oder Neubau von Dorfgemeinschaftshäusern wird unter anderem in Norderbrarup, Langenhorn, Klanxbüll und Grundhof (Kreis Schleswig-Flensburg) gefördert. In Dollerup, Loit und Bredstedt fließt Geld für Feuerwehrhäuser. Und eine Kombination aus beidem realisieren Norstedt und Hürup. Die Zuschüsse liegen jeweils zwischen rund 200.000 und 750.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 8:30 Uhr

