Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

E-Autos nach Rallye zurück vom Nordkapp

Nach gut zwei Wochen sind die Teilnehmenden der eNordkapp-Challenge wieder zurück in Deutschland. Die zehn Teams hatten sich nach Weihnachten von Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) aus mit verschiedenen Elektroautos auf den Weg zum 3.000 Kilometer entfernten Nordkapp gemacht. Fazit der Rallye: Die Ladeinfrastruktur in Skandinavien sei gut und auch eisige Temperaturen von unter -30 Grad Celsius waren kein Problem. Unterstützt wurden die Teilnehmenden von mehreren Sponsoren aus der Region. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

"Eisbaden gegen Rechts" - 200 Menschen demonstrierten in Flensburg

In Kiel haben am Sonntag rund 7.000 Menschen gegen Faschismus protestiert. Ein breites Bündnis hatte zu der "Demo gegen Rechts" aufgerufen. Auch im Flensburger Ostseebad wurde parallel gegen rechte Ideologien demonstriert: Rund 200 Menschen beteiligten sich laut Veranstalter am sogenannten "Eisbaden gegen Rechts". | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Flensburger Kulturschlüssel ohne Finanzierung

Die Drei-Euro-Tickets für Kulturveranstaltungen in Flensburg sind seit dem Jahresbeginn ausgesetzt. Sozial Bedürftige konnten sie bisher für bestimmte Konzerte, Museen oder das Planetarium bekommen. Finanziert wurden die Tickets über das Jobcenter mit Bundesmitteln, doch diese stehen für das laufende Jahr noch nicht fest, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Sozialticket im Busverkehr fällt ebenfalls in diesen Bereich, werde aber zunächst noch fortgeführt. Gefährdet seien auch Zuschüsse für die Tafel. Im Februar soll eine Entscheidung fallen. Für den Flensburger Kulturschlüssel wurden im vergangenen Jahr rund 700 Tickets vergeben, heißt es in einer Anfrage der Grünen Ratsfraktion. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Müllverbrennungsanlage soll bei Flensburg entstehen

Am Recyclinghof nahe der B200-Anschlusstelle Rude in Flensburg gibt es Pläne für eine Müllverbrennungsanlage. Das geht aus einer Vorlage für den Planungsausschuss hervor. Demnach soll ein fast 50 Meter hohes Gebäude entstehen. Laut Verwaltung ist das Vorhaben mit dem Flächennutzungsplan vereinbar. Damit würden auch Lkw-Transporte entfallen. Bisher nutzt das Unternehmen Anlagen in Dänemark. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:00 Uhr

Thronwechsel in Dänemark: Günther und SSW gratulieren

Am Sonntag hat Dänemarks Königin Margrethe II. nach 52 Jahren abgedankt und den Thron an ihren Sohn Frederik übergeben. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gratulierte dem neuen König und würdigte gleichzeitig die Dienste von Königin Margrethe II. Sie habe sich vom ersten Tag an um die Beziehung Dänemarks und Deutschlands verdient gemacht, so Günther. Auch der Südschleswigsche Wählerverband gratulierte dem neuen König. Man sei sich sicher, dass er das enge Verhältnis zur dänischen Minderheit und auch zu Schleswig-Holstein weiterführen werde. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

