Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kein Feuerwerk in dänischen Grenzshops

Während in Geschäften in Deutschland noch bis Sonnabend Raketen und Böller für Silvester gekauft werden können, sieht es in den dänischen Grenzshops anders aus. Supermärkte wie Fakta, Fleggaard und Poetzsch verkaufen im Vergleich zum Citti Markt in Flensburg und anderen deutschen Einzelhändlern, keine Silvesterknaller. Das liegt unter anderem daran, dass Böller nicht nach Dänemark exportiert werden dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

Noch kein Böllerverbot auf Föhr

Auf Sylt, Amrum und in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) gilt schon länger ein Böllerverbot. Auf Föhr darf nur auf ausgewiesenen Flächen geböllert werden, sagt Roberto Caso von der Föhr Tourismus GmbH. Die Initiative "Merret reicht‘s Föhr" hatte Mitte November eine Petition gestartet, um ein inselweites Verbot zu erreichen. 731 Unterschriften hat die Initiative bereits zusammen. Bis Ende Januar will sie weiter sammeln, ehe die Petition beim Amt Föhr-Amrum vorgestellt wird. Neben Feuerwerk können die Menschen auf Föhr sich an Silvester mit einem Konzert, einem Silvesterlauf und einer Party im Musikpavillon die Zeit vertreiben. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2023 08:30 Uhr

