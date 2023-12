Stand: 28.12.2023 09:41 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg



Tödlicher Verkehrsunfall in Oldersbek

Bei einem Verkehrsunfall in Oldersbek im Kreis Nordfriesland ist in der vergangenen Nacht ein 33 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte er aus noch ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 128 offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit mehreren Bäumen zusammengestoßen. Das Auto landete auf dem Dach. Der 33-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und verstarb aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war er nicht angeschnallt. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 09:00 Uhr

A7: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Schuby und Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Laut Polizei hatten sie mit ihrem Auto eine Leitplanke durchbrochen und sich anschließend mehrfach auf einem Feld überschlagen. Zwei der Insassen waren in dem Wrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht. Die Unfallursache soll nun ein Gutachter klären. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Inseln und Halligen beliebt zu Silvester

Zum Jahreswechsel sind die Unterkünfte auf den nordfriesischen Inseln und Halligen weitestgehend ausgebucht. Deshalb müsse an der Autoverladung nach Sylt mit Staus gerechnet werden, wie der Betreiber mitteilt. Auf der Fährstrecke zwischen Rømø in Dänemark und Sylt habe die neue, zweite Fähre die Auslastung massiv erhöht, so ein Sprecher der FRS-Syltfähre. Auch wenn es aktuell noch freie Kapazitäten gebe, werde empfohlen, sich vor Fahrtantritt einen Platz zu reservieren. Auch für die Autofähre der Wyker Dampfschiffs-Reederei zwischen Föhr, Amrum und dem Festland empfiehlt der Betreiber eine vorherige Reservierung. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Stadtwerke Flensburg: Preise für Fernwärme steigen

Die Stadtwerke Flensburg wollen am Donnerstagnachmittag über die Energiepreise für das kommende Jahr informieren. Das Unternehmen hatte schon Ende November angekündigt, dass der Fernwärmepreis massiv steigen werde. Hintergrund sei das Auslaufen der Energiepreisbremse. Außerdem zahlen Fernwärmekunden ab Januar wieder die volle Mehrwertsteuer von 19 Prozent, statt wie zuletzt sieben Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

