Stand: 22.12.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Neues Containerdorf für Geflüchtete am Ortsrand

Im vollbesetzten Ratssaal des Sylter Rathauses wurde gestern entschieden, die geplanten Container für rund 70 Geflüchtete nahe den Sylter Werkstätten für Behinderte am Flughafen zu platzieren. Mit den bisherigen Gebäuden zur Unterbringung stoße man in der Gemeinde Sylt an seine Grenzen, sagte der zweite stellvertretende Bürgermeister Lars Lunk von der Sylter Wählergemeinschaft. Mehr als 200 Wohnplätze für Geflüchtete hält Sylt derzeit vor. Das Containerdorf wird nun am Ortsrand platziert. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Unfall in Schuby

Auf der B201 bei Schuby im Kreis Schleswig-Flensburg hat es gestern Abend einen tödlichen Unfall gegeben. Laut Polizei soll ein 25-jähriger Autofahrer ein älteres Ehepaar angefahren haben, als es gerade in Höhe der Gaststätte Jägerkrug die Straße überqueren wollte. Der 79-jährige Mann starb dabei noch an der Unfallstelle, seine Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Verletzte nach Sturmtief

Sturmtief "Zoltan" hat für weitere Unfälle gesorgt: In Uphusum (Kreis Nordfriesland) sowie in Fahrdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) kollidierten Autos mit umgestürzten Bäumen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Leicht verletzt wurde ein Lkw-Fahrer als sein Lastwagen auf der B200 bei Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) am Abend durch den Wind seitlich in einen Graben kippte. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.12.2023 | 08:30 Uhr