Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Beeinträchtigung im Bahnbetrieb an der Lindaunisbrücke

Obwohl am Wochenende eine provisorische Fußgängerbrücke über die Schlei bei Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) eröffnet wurde, gibt es dort vorerst weiterhin keinen Bahnbetrieb. Der Grund sind laut Deutscher Bahn Gleisbauarbeiten, die wegen der Witterung verschoben wurden. Bis zum 21. Dezember fahren die Züge nur zwischen Flensburg und Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) und zwischen Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel. Von Süderbrarup bis Eckernförde fahren stündlich Ersatzbusse. Der Schienenersatzverkehr zwischen Flensburg und Kiel fährt ebenfalls stündlich über Eckernförde. Ab dem 21. Dezember sollen die Züge dann wieder auf beiden Seiten an die Schleibrücke heranfahren, sodass Fahrgäste zu Fuß die Brücke überqueren und dann umsteigen können. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Spenden für die Sanierung der St. Johannis-Kirche Flensburg gesammelt

Der Turm und das Kirchendach der St. Johannis-Kirche in Flensburg müssen saniert werden. Dafür hat die Gemeinde am zweiten Adventssonntag einen Spendenflohmarkt organisiert. Pastorin Kristina Fiedler sagt dazu: "Die Leute haben ganz viel gekauft. Wir haben über 1.500 Euro gesammelt und insgesamt brauchen wir 300.000 Euro für unsere Kirchensanierung." Die 900 Jahre alte Kirche müsse dringend saniert werden, damit sie nicht auseinander falle, betont Pastorin Fiedler. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Brand beim Citti-Park

Die große LED-Werbetafel an der Kreuzung der Westerallee in Flensburg ist nach einem Feuer am Sonntagabend außer Betrieb. Die Brandursache war nach Angaben der Feuerwehr ein Kabelbrand in der Elektronik auf der Rückseite der Werbetafel. Sie stand gegenüber des Citti-Parks. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Fahrkartenautomat in Jübek gesprengt

Unbekannte haben in Jübek im Kreis Schleswig-Flensburg einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Laut Polizei schlug der oder schlugen die Täter gegen 2.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag zu. Ob die Unbekannten Geld erbeuteten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Beamte sichern vor Ort weiter Spuren. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:00 Uhr

