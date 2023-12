Stand: 05.12.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Erneut Verspätungen auf der Marschbahnstrecke

Laut der Pendlerinitiative Sylt gab es auch heute Morgen wieder mehrere Verspätungen auf der Marschbahnstrecke. Nach mehreren wetterbedingten Ausfällen in den vergangenen Tagen ist also weiterhin viel Geduld gefragt. Bis einschließlich Donnerstag fahren wegen Bauarbeiten zwischen Morsum und Westerland keine Züge. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Einige Fahrgäste berichteten NDR Schleswig-Holstein von Zügen, die teilweise 20 Minuten verspätet waren. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Tag des Ehrenamtes: Engagement auch in Nordfriesland

Heute ist der internationale Tag des Ehrenamts. Nach den offiziellen Zahlen der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen sind 43 Prozent der Schleswig-Holsteiner ehrenamtlich tätig. Im Wilhelminen Hospiz in Niebüll (Kreis Nordfriesland) werden schwer kranke Menschen unterstützt von ehrenamtlichen Sterbebegleitern. Einer davon ist Knut Trappe aus Stadum, der einen Freund an Leukämie verloren hat: "Die Situation mit meinem Freund hat mir gezeigt, dass das so nicht weitergeht, weil wenn man neben Menschen ist, die mit einer schweren Krankheit kämpfen, fühlt man sich hilflos und das war mein Ansporn diese Ausbildung zum machen." Mehr über das Ehrenamt von Knut Trappe gibt es heute Abend um 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein Magazin zu sehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

