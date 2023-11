Stand: 10.11.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ärger über gestiegene Preise für Fernwärme in Tarp

Das Unternehmen Hansewerk-Natur versorgt rund 360 Haushalte mit Fernwärme und hat bereits im April den Preis je Kilowattstunde um 26 Cent erhöht. Veröffentlicht wurde dies jedoch nur im Internet - einige Kunden in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) bemerkten die Preiserhöhung erst jetzt. Hansewerk-Specher Ove Struck erklärte, Tarp sei ein Sonderfall, da der Energiebezug über die Stadtwerke Flensburg laufe: "Vor diesem Hintergrund gab es ein Versäumnis bei uns im Kundenservice, so dass der Sonderfall Tarp bei der Versendung von entsprechenden Schreiben nicht richtig berücksichtigt wurde." | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Geltinger Birk weiterhin überschwemmt

Die naturgeschützte Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist drei Wochen nach der Sturmflut immer noch überschwemmt. Laut Flächenmanager Gerd Kämmer steht das Wasser weiterhin 1,20 Meter über dem gewünschten Niveau. Noch immer konnten die ausgefallenen Pumpen an der Mühle nicht in Betrieb genommen werden. Dies sei nun für das Wochenende geplant. Derzeit laufen zwei Pumpen, die vorher in Arnis im Einsatz waren. Ab Montagabend soll der Wind laut Prognose wieder auf Ost drehen. Dann müsste die Deichöffnung eventuell wieder geschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Straßenbauarbeiten zwischen Satrup und Bistoft verzögern sich weiter

Der anhaltende Regen verzögert den Straßenbau zwischen Satrup und Bistoft (beide Kreis Schleswig-Flensburg). Die Arbeiten würden für eine Woche ruhen, teilte der Landesbetrieb für Straßenbau mit. Die Strecke bleibe trotzdem gesperrt. Die Arbeiten laufen seit August und sollten ursprünglich bereits vergangene Woche fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Eisbahn eröffnet

In Flensburg wurde am Freitag die Eisbahn eröffnet. Auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen. Die auf der Exe aufgebaute Eisbahn wird bis zum 14. Januar dort stehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.11.2023 | 08:30 Uhr