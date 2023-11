Stand: 09.11.2023 08:54 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland wählt Wehrführung

Nach den Querelen und Rückzügen der vergangenen Monate hofft der Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland am Sonnabend endlich wieder eine neue Wehrführung wählen zu können. Aktuell wird der Verband mit seinen 5.800 Mitgliedern kommissarisch geführt. Lutz Kastka aus Witzwort bewirbt sich um den Posten des Kreiswehrführers. Der stellvertretend kommissarische Kreiswehrführer Björn Hufsky sagte zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung: "Dort sollen die Posten des Kreiswehrführers, des stellvertretenden Kreiswehrführers, sowie eines Beisitzers neu gewählt werden. Wir sind froh, wenn wir dann in die Zukunft mit einer neugewählten ehrenamtlichen Kreiswehrführung gehen." | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Diskussion um Nachhaltigkeit in der Tourismusregion Schlei

Über die Entwicklung des Tourismus in der Schleiregion in und um Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) haben auf Einladung der Industrie- und Handelskammer am Mittwoch verschiedene Tourismusakteure diskutiert. Ein zentrales Thema: Nachhaltigkeit in der Gastronomie und in den Hotels und Ferienwohnungen. Max Triphaus von der Tourismus-Organisation Ostseefjord Schlei GmbH sagte zur Nachhaltigkeit in der Region angesichts der massiven Sturmschäden. "Wir müssen uns jetzt die Frage stellen: Macht es Sinn nach dem Sturm alles wieder aufzubauen oder müssen wir gegebenenfalls anders bauen. All das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun." In diesem Jahr liegt die Schleiregion laut Triphaus bei den Besucherzahlen bislang leicht unter dem Landesdurchschnitt. Jetzt müsse es gelingen, die Infrastruktur wieder herzustellen, so Triphaus. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Gedenkveranstaltungen zu Reichspogromnacht in SH

Mit Gedenkveranstaltungen wird heute auch in Schleswig-Holstein an die antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) will unter anderem die Lübecker Carlebach-Synagoge und das Denkmal für die zerstörte Synagoge in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) besuchen. Auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit Schülern der Christian-Timm-Gemeinschaftsschule Stolpersteine putzen. In Flensburg findet am Abend eine Gedenkveranstaltung in der Nikolaikirche statt. Im Landtag wird der Film "Masel Tov Cocktail" gezeigt - der Regisseur und Angehörige jüdischer Gemeinden sind da für Gespräche. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurden im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört. Mehr als 1.300 Juden starben. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.11.2023 | 08:30 Uhr