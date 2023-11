Stand: 07.11.2023 10:48 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Zugverkehr auf die Insel nach Unfall ab Niebüll eingestellt

Zwischen Sylt und dem Festland fahren derzeit keine Züge. Grund dafür ist die Kollision eines Autozuges mit einer Kuhherde auf der Nordseeinsel bei Morsum (Kreis Nordfriesland). Menschen wurden bei dem Unfall nach Angaben der Deutschen Bahn nicht verletzt. Die Bahn rechnet derzeit damit, dass die Strecke zwischen Morsum und Klanxbüll für alle Züge noch etwa bis zum Mittag gesperrt bleibt. Die Linie RE6 fährt vorerst nur bis Niebüll. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 11:00 Uhr

Husum: Initiative "Freunde Helfen! Konvoi" sucht Neunsitzer

Am Donnerstag startet ein weiterer Hilfskonvoi aus Husum (Kreis Nordfriesland) in die Ukraine. Es ist die seit Kriegsbeginn sechste Hilfslieferung der Initiative "Freunde Helfen! Konvoi". Überführt werden sollen diesmal neben Hilfsgütern auch ein Krankenwagen, ein Löschfahrzeug und ein Pritschenwagen. Vanessa Holdysz vom Husumer "Freunde Helfen! Konvoi" sagte: "Unser Ziel ist Lviv. Der Neunsitzer, mit dem wir hin- und zurückreisen wollten, ist leider kurzfristig abgesagt worden. Wir bitten ganz akut und dringend um schnelle Hilfe." Der Neunsitzer wird laut Holdysz vom 8. bis 14. November benötigt. Wer helfen kann, solle sich auf Instagram "Freunde helfen! Konvoi Team Husum'" melden. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein angekündigt. Eine Demonstration startet um 11 Uhr in Schleswig. Die Gewerkschaft erwartet 300 Teilnehmende. Auch Mitarbeitende an der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen), an der Europa Universität Flensburg und zum Teil am Schloss Gottorf (Kreis Schleswig-Flensburg) sind zum Streik aufgerufen. Ver.di fordert unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst - mindestens aber 500 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

