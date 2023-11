Stand: 06.11.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Neuer Vorstoß für Fernbahnhof Weiche

Die Idee für einen Fernbahnhof in Flensburg-Weiche besteht seit mehr als zehn Jahren. Jetzt stellt sich die Flensburger Kommunalpolitik in großer Geschlossenheit hinter diesen Plan. Ein Antrag von SSW, CDU, SPD, Grünen und FDP sieht vor, den fehlenden Bahnsteig in Richtung Norden zu errichten. Ziel ist, dass die zehn Fernzüge pro Richtung von und nach Dänemark wieder in Flensburg halten. Oberbürgermeister Geyer (parteilos) soll laut Antrag mit dem Land und der Bahn darüber verhandeln. Morgen berät dazu der Planungsausschuss, kommende Woche die Ratsversammlung. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

Auszeichnung für Sylter Gastronomen und Hoteliers

Der Busche Verlag zeichnet heute auf Sylt im Rahmen einer Gala die besten Gastronomen und Hoteliers aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Auch Sylter Unternehmer werden bedacht. So wird Herbert Seckler für sein Lebenswerk in der Sansibar geehrt, Holger Bodendorf ist Hotelier des Jahres und sein Hotel, das Landhaus Stricker in Tinnum, Hotel des Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

Instandsetzungsarbeiten an der Schleibrücke in Kappeln

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) laufen für zwei Wochen tagsüber Arbeiten an der Schleibrücke, weil die Spitzenverriegelungen des Klappmechanismus beschädigt sind. Der Verkehr läuft einspurig pro Richtung und mit 30 Kilometern pro Stunde, teilt der Landesbetrieb für Straßenbau mit. Schiffe können die Brücke Montags bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr nicht passieren. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

